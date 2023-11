Audiovisuel, numérique, hydrogène, tourisme : les sujets du voyage en Europe de Moetai Brotherson

Le président du Pays s’est envolé jeudi soir pour la France, les Pays-Bas et la Belgique. Avanr son départ il a détaillé les rencontres prévues avant son retour le 26 novembre.

Moetai Brotherson va en France, entre autres, pour discuter de la prochaine convention triennale sur la santé. La précédente représentait, outre plusieurs partenariats avec les acteurs de la lutte contre le cancer en France, un apport de 1,6 milliard. Mais d’autres sujets vont également occuper le président.

L’université Côte d’Azur et le musée de Cannes

C’est avec sa casquette de ministre en charge de l’audiovisuel qu’il ira d’abord sur la côte d’Azur rencontrer le maire de Cannes, David Lisnard, pour parler audiovisuel et « étudier des partenariats avec la ville de Cannes qui a des formations intéressantes » au campus de la Bastide rouge qui forme plus d’un millier d’étudiants à l’écriture et la réalisation audiovisuelle.

À Cannes il ira également voir le Musée des explorations du monde, dont la directrice n’est autre que Theano Jaillet, ancienne directrice du Musée de Tahiti et des îles. Ce musée détient une importante collection océanienne, principalement polynésienne, dont les pièces les plus anciennes datent des années 1840. Ils parleront des possibilités d’emprunt ou d’échange, et de possible restitution de « restes humains ».

À Nice, les bouées de mouillage connectées

Moetai Brotherson ira ensuite à Nice pour discuter d’infrastructure portuaire et de système de gestion des mouillages : il sera question de bouées connectées et de leur adéquation avec le système polynésien Escales, déjà opérationnel pour les navires de croisière et qui doit s’étendre aux bateaux de plaisance.

À Paris, une apparition au congrès des maires et peut-être une rencontre avec Macron

Après deux jours sur la Côte d’Azur, retour sur Paris et le congrès des maires de France, où il interviendra dans une table ronde sur les outre-mer. Il a également, dit Moetai Brotherson, fait savoir à l’Élysée qu’il souhaitait rencontrer le président de la République pour parler tourisme, « notamment sur le tourisme chinois. »

Aux Pays-Bas et en Belgique, l’hydrogène

Direction ensuite les Pays-Bas pour voir des navires utilitaires fonctionnant à l’hydrogène – « Vous savez que l’hydrogène c’est un peu ma marotte » – et à Bruxelles où se tient, justement, la Semaine européenne de l’hydrogène organisée par la Commission européenne. Moetai Brotherson regagnera le fenua le 26 novembre.