Australia Day fêté à Tahiti

La consule générale d’Australie Claire Scott avait organisé, jeudi soir, un cocktail pour célébrer la fête nationale de son pays.

Claire Scott, première consule générale d’Autralie en Polynésie – le consulat a ouvert en mai 2021 – recevait jeudi soir dans les salons de l’interContinental de Faa’a à l’occasion de l’Australia Day, la fête nationale australienne.

Elle a fait le bilan des échanges au cours de l’année écoulée : visite de la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, en octobre dernier, coopération renforcée avec l’État contre le trafic de stupéfiants, projets de collaboration avec le Pays sur la protection des océans, la biosécurité et le commerce, et comme chaque année présence importante du cinéma australien au Fifo.

C’est d’abord dans le secteur de l’éducation que les liens entre l’Australie et la Polynésie se renforcent : plusieurs étudiants australiens ont effectué des séjours au fenua, un réseau d’anciens élèves polynésiens ayant étudié en Australie a été créé, et un partenariat entre le Campus des métiers et des qualifications a été mis en place avec un établissement de formation à Brisbane.

Le consulat australien vient aussi en aide à ses ressortissants en difficulté au fenua, délivre des passeports à ceux qui y résident, et sert également de relais consulaire aux autorités canadiennes.