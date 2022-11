Avaiki Teuiau nommée secrétaire générale de A Ti’a ‘i Mua

A Ti’a I Mua a élu sa nouvelle secrétaire générale : Avaiki Teuiau, issue de la fonction publique territoriale et spécialiste du droit du travail. Elle veut « réconcilier les Polynésiens avec le syndicalisme. »

C’est fait, Pico a officiellement passé la main au terme du 12e congrès de la confédération A ti’a ‘i Mua. Après 22 ans passés à la tête du syndicat, Jean-Marie Yan Tu laisse la place à Avaiki Teuiau. Pico avait exprimé lors du congrès de 2006 le souhait de voir un jour une femme prendre sa place. C’est désormais chose faite avec l’élection de cette ancienne employée de la direction générale des Ressources humaines du Pays, mise à la disposition de la confédération en 2017. En charge de la formation en droit du travail des représentants syndicaux, elle a très vite marché sur les traces de son prédécesseur qui a préparé avec soin cette passation. « Ces 4 dernières années ont été pour moi l’occasion d’analyser et de voir les points positifs et négatifs, de voir ce que l’on pouvait améliorer au sein de notre confédération et du syndicalisme en général », explique la nouvelle secrétaire générale.

Une mission de taille pour cette nouvelle élue qui s’est vu remettre une feuille de route mentionnant 13 résolutions, mais surtout des objectifs à atteindre. Il est question, entre autres, de réconcilier les Polynésiens avec le syndicalisme, de rafraichir la confédération mais surtout de proposer au gouvernement un projet qui ne porte pas sur le pouvoir d’achat mais sur un « restant à vivre. « Nous avons poussé plus loin la réflexion et on préfère parler de restant à vivre parce que nous sommes parfaitement conscients que la grande majorité des familles ne disposent même plus de pouvoir d’achat… il faut agir à ce niveau-là », précise encore la nouvelle secrétaire générale.

En attendant, c’est par un travail en interne va démarrer cette nouvelle prise de fonction avec la présentation de la nouvelle équipe à tous les délégués syndicaux. Une façon de se mettre dans le rythme et de démarrer sans tarder le travail.