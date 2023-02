Ballon espion en Amérique du Nord : la Chine veut éviter une escalade de tensions

Deux jours après le survol d’un ballon en Amérique du Nord dont le Pentagone soupçonne Pékin d’être à l’origine de l’opération, la Chine réagit. Objectif ? Eviter une escalade de tensions avec les Américains. Cette violation de l’espace aérien interroge Washington, qui soupçonne une manoeuvre de surveillance.

La Chine a dit vendredi vérifier des affirmations américaines selon lesquelles un ballon espion chinois a été détecté au-dessus de l’Amérique du Nord et appelé à ne pas « monter les choses en épingle« . Le Pentagone a annoncé jeudi suivre la trajectoire dans l’espace aérien des Etats-Unis d’un ballon, suspecté d’être utilisé par Pékin à des fins de surveillance. « Nous n’avons aucun doute sur le fait que le ballon provient de la Chine« , a indiqué à des journalistes un haut responsable américain de la Défense, sous couvert d’anonymat.

De son côté, le ministère de la Défense nationale du Canada a indiqué vendredi dans un communiqué enquêter sur « un deuxième incident potentiel ». Interrogé, le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé à la retenue. « Nous sommes en train de prendre connaissance de la situation et d’opérer une vérification. Nous espérons que les deux parties puissent gérer ce dossier avec sang-froid et prudence« , a affirmé une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning. « Emettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n’aide pas à une résolution appropriée du dossier« , a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse régulière.

Le ballon est entré dans l’espace aérien des Etats-Unis « il y a environ deux jours » mais le renseignement le surveillait déjà, a déclaré jeudi le haut responsable américain de la Défense. Ce n’est pas la première fois que l’armée américaine constate une telle intrusion, a indiqué cette source. Elle a toutefois affirmé que le ballon est cette fois resté dans l’espace aérien des Etats-Unis beaucoup plus longtemps.

« En tant que pays responsable, la Chine a toujours strictement respecté le droit international et n’a aucune intention de violer le territoire et l’espace aérien d’un Etat souverain« , a affirmé vendredi Mao Ning.

