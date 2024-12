Battue 6-1 par Dives-Cabourg, l’AS Dragon tente de gagner sur tapis-vert

Éliminée au 8e tour de la Coupe de France de football par le SU Dives-Cabourg, l’AS Dragon tente de gagner sa qualification sur le terrain administratif. Le club de Titioro a déposé une demande d’évocation – une réclamation – jugeant qu’un joueur du club normand avait participé au match sans certificat médical conforme.

L’AS Dragon n’en a pas encore tout à fait terminé avec la Coupe de France. Après avoir décroché un succès inattendu, aux tirs-au-but, contre les semi-professionnels d’Avranches à Pater, les joueurs de Timiona Asen se sont offert un déplacement en métropole. Dans la grisaille normande, le club de Titioro n’avait pas pu rivaliser contre le SU Dives-Cabourg et était rentré au pays avec une lourde défaite dans les valises (6-1). Un match dont l’issue va désormais ce jouer devant la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football.

Ce mardi, le média métropolitain Footamateur, toujours bien informé, révèle que le club Tahitien a décidé de faire une demande d’évocation auprès de la FFF. Cette réclamation porte sur le cas d’un joueur de Dives-Cabourg, Alexis Jeanne, dont le certificat médical est jugé non conforme par l’équipe tahitienne.

Dives-Cabourg « mérite » de continuer « mais il y a quand même un règlement »

D’après Footamateur, ce dernier dispose d’un certificat réalisé par une « thérapeute du sport » au Canada, pays d’où il est récemment revenu. L’AS Dragon évoque plutôt « un kiné » et s’appuie donc sur le fait que ce document n’a pas été réalisé par un médecin. « Après la rencontre, le délégué du match est venu me voir et il m’a dit qu’une licence de Dives-Cabourg était tamponnée, au niveau de la visite médicale, par un kiné. Je n’ai pas voulu trop rentrer dedans, car on a clairement perdu le match sportivement, ils méritent, nous n’avons pas été assez compétiteurs », explique l’entraîneur de Dragon Timiona Asen.

Il confirme que son club a bien fait cette demande d’évocation. « Il y a quand même un règlement. Si maintenant un kiné peut valider une licence, on ne va pas aller loin ».

De son côté, le club d’Avranches plaide sa bonne foi, et assure à nos confrères n’avoir « jamais fraudé », alors que les thérapeutes du sport canadiens sont des professionnels de santé agrées. « Le président d’Avranches nous a écrits ce lundi matin, et il est un peu fâché », glisse coach Asen, qui reconnaît avoir été « très bien accueilli » par son adversaire.

Si ce recours venait à aboutir, l’AS Dragon pourrait être déclarée gagnante. Reste à savoir comment s’organisera la fédération française, le 32e de finale de Coupe de France étant prévu le 21 novembre. Dives-Cabourg doit affronter Saint-Denis, une équipe de La Réunion.