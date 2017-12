Bourez termine 19e mondial

Rude saison 2017 pour Michel Bourez. Le surfeur polynésien avait terminé 6e en 2016, mais a dû se contenter de la 19e place au classement mondial de la World Surf League cette année.

L’année 2017 n’aura pas été celle de la consécration pour Michel Bourez. Durant la saison, le surfeur polynésien a été éliminé prématurément à plusieurs reprises et notamment lors de la Billabong Pro à Tahiti. Ses plus belles performances sont la troisième place à la Outerknow Fidji Pro et la cinquième place lors de la Margaret River Pro en Australie.

Lundi, pour la dernière compétition de la saison, c’est le surfeur français, Jeremy Flores, qui s’est adjugé le titre de la Pipe Master de Hawaii. Au classement général, c’est une nouvelle fois le Hawaiien John John Florence qui est arrivé en tête. Michel Bourez termine sa saison à la 19e place du classement mondiale de la World Surf League.