La saison des pluies officiellement ouverte

Ça ne vous aura pas échappé si vous vivez à Tahiti, Moorea, ou aux Australes, les premières fortes pluies de la saison ont sévi le week-end dernier. Des pluies « typiques » de la saison chaude, précise Météo France.

Dans un communiqué, Météo France revient sur l’épisode pluvieux du week-end dernier, indiquant que la situation a été « générée par la présence de la zone de convergence du Pacifique Sud, associée à un vent de Nord perturbé, sur nos îles depuis la fin de la semaine dernière ». Ce sont surtout les côtes nord et ouest de Tahiti ainsi que Moorea qui ont été touchées. Météo France a relevé des cumuls, sur samedi et dimanche, compris entre 89 L/m² à Mahina et 106 L/m² à Temae. Le maximum d’intensité a été relevé le dimanche en fin d’après-midi notamment sur Mahina avec un cumul sur 2 heures de 50 L/m² entre 15 et 17 heures.

C’étaient donc les premières grosses pluies de la saison, mais le temps s’améliore en ce début de semaine dans les îles de la Société. Aux Australes, en revanche, une nouvelle dégradation est attendue pour ce lundi soir.