En Australie, des intempéries historiques provoquent d’importantes inondations

Frappée par des pluies torrentielles depuis le passage d’un cyclone, la région du Queensland, dans le nord-est de l’Australie, est en proie à d’importantes inondations, obligeant les autorités à évacuer plus de 200 personnes dans la nuit de dimanche à lundi. Portés par les crues, des crocodiles ont même été aperçus en pleine rue.

Le spectre d’un réveillon de Noël les pieds dans l’eau plane sur la région du Queensland, dans le nord-est de l’Australie. Après le passage du cyclone tropical Jasper, la région subit d’importantes inondations et les autorités ont été contraintes d’évacuer plus de 200 personnes. Son Premier ministre, Steven Miles, évoque même un niveau de précipitation « sans précédent ». Des hélicoptères de l’armée ont été mobilisés pour venir en aide aux sinistrés tandis que la ville de Cairns, 150 000 habitants, se trouve encerclée par les eaux qui se sont déversées sur les principaux axes desservant cette station balnéaire touristique.

À Cairns, justement, l’aéroport aussi s’est retrouvé sous les eaux, ce dimanche, provoquant sa fermeture. Les autorités avaient émis l’hypothèse d’une réouverture ce lundi, avant de se raviser. « Les inondations sur l’aérodrome se sont atténuées. Cependant, étant donné notre proximité avec la rivière Barron, d’importants débris doivent être enlevés et nettoyés », pouvait-on lire sur le site internet. L’aéroport rouvrira ses portes ce mardi, mais la reprise du trafic aérien ne sera pas immédiate.

Australia’s Queensland state is experiencing some of its worst flooding in its history as remnants of Tropical Cyclone Jasper continue to dump phenomenal rainfall totals to the Cairns region of northern Qld. Two rain gauges have recorded over 660 mm (26 inches) of rain in just 12… pic.twitter.com/E9QGvdH7fI

— Nahel Belgherze (@WxNB_) December 17, 2023