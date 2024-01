Aérien : Clap de fin pour le projet de desserte régionale du Pacifique, Fly Coralway

Dans une publication Facebook, la start up Fly Coralway a annoncé renoncer à son projet de desserte aérienne dans le Pacifique, devant passer par la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, les Samoa ou encore Fidji. Avec notre partenaire Outremers360.

« En cette fin d’année 2023, il a été décidé de mettre un terme au projet de start-up aérienne FLY CORALway » a annoncé la société. « Si les conditions semblaient toutes réunies avant la pandémie de COVID21, nos espoirs fondés de lancement des opérations ne sont désormais plus envisageables par manque de financement ».

Initiée en 2019 par l’entrepreneur wallisien Louis Alphonse, aidé par Olivier Moana Bôle, la compagnie WF Aviation avait d’abord pour ambition de désenclaver l’archipel de Wallis et Futuna, avant de donner un élan régional à ce projet, sous le nom d’abord d’Air Corail puis de Fly Coralway. L’idée était de « renforcer la connectivité régionale » du Pacifique, dans l’esprit de l’ancienne « Route du Corail ».



Un projet qui avait séduit à l’époque le gouvernement polynésien qui, en novembre 2020, avait octroyé à la compagnie une licence de transporteur aérien. La start up, qui espérait lancer ses premiers vols en 2021, a donc dû mettre un terme à son rêve de desserte régionale. En octobre 2023 déjà, elle annonçait « ne plus avoir les moyens de porter ce projet ambitieux », et souhaitait « vendre le projet, ses études, son domaine afin que cette initiative survive ».