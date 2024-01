En Nouvelle-Calédonie, un îlot s’est enflammé pendant le feu d’artifice du Nouvel an

La scène est loin d’être passée inaperçue. Alors que des milliers de Calédoniens se sont réunis lundi soir en baie de Sainte-Marie, à Nouméa, pour admirer le feu d’artifice du Nouvel an, un incendie s’est rapidement déclaré sur l’îlot artificiel, le site d’où sont lancées les fusées. Explications de notre partenaire, Les Nouvelles calédoniennes.

Chaque 1er janvier, des milliers de Calédoniens affluent vers la baie de Sainte-Marie pour assister à un rendez-vous devenu incontournable : le feu d’artifice du Nouvel an. Sauf que cette année, le spectacle haut en couleur a pris une tournure plus inattendue. Après quelques minutes de show, l’îlot artificiel, d’où sont lancées les fusées, a pris feu. Un incendie qui a quelque peu volé la vedette à l’articifier tant il n’a pas laissé indifférents les spectateurs.

Pour autant, il n’y a rien de « très surprenant » à ce phénomène, assurent les pompiers, qui avaient anticipé le risque en prépositionnant six agents et plusieurs motopompes sur l’îlot, avant même le début des festivités.

« Au vu du nombre de fusées lancées, cela prend feu presque chaque année, sauf que là, cela a commencé assez tôt et le spectacle a duré plus longtemps. Comme nous ne pouvons intervenir que 40 minutes après la fin du feu d’artifice, pour des raisons de sécurité, au cas où d’autres fusées partiraient encore, l’incendie a eu plus le temps de se développer, explique l’officier de permanence, qui rappelle que trois véhicules incendie avaient également été prépositionnés dans les quartiers environnants exposés aux vents. Le risque incendie avait été anticipé. L’objectif, c’était de pouvoir intervenir au plus vite, si un feu s’était déclaré dans un jardin ou autres. Compte tenu des condictions actuelles, depuis plusieurs jours, nos interventions pour des départs de feu se multiplient. »

Au total, onze pompiers sont intervenus sur le sinistre jusqu’à minuit. Ce mardi 2 janvier, Nouméa est encore placée en « risque extrême » pour les feux de forêt.