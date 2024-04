Punaauia : le site de l’ex-Tahiti village libéré, nettoyé… et « sans projet »

Après quatre ans de bataille judiciaire, Louis Wane a finalement obtenu gain de cause dans l’affaire foncière l’opposant à Ariifanau Aroita. L’homme qui revendiquait et occupé le terrain de l’ex-Tahiti village, au PK15, a été expulsé le 15 avril. Depuis le bal des camions sur le terrain alimente toutes les rumeurs, mais le groupe Wane assure qu’il ne s’agit que d’un nettoyage et un clôturage du site. Quant au projet Ocean Park du groupe City, le propriétaire le considère comme abandonné, les délais fixés étant dépassés.

Du mouvement, depuis dix jours, du côté du PK 15. Les allers-retours des camions sur le site de l’ex-Tahiti village à Punaauia n’ont échappé à personne et surtout pas aux habitants du quartier de Nuuroa. Chacun y va de son hypothèse, selon certains, le site aurait été vendu, d’autres évoquent un nouveau projet immobilier quand quelques-uns remettent sur le tapis le projet Ocean Park du groupe City, qui avait entraîné en 2022 une vague de protestations.

Rien de tout cela, expliquent des représentants de Louis Wane, propriétaire du terrain : cette activité soudaine ferait suite à une expulsion. Celle d’Ariifanau Aroita, qui contestait à l’homme d’affaires la propriété du terrain qu’il disait occuper depuis 1982.

Ocean Park : « les délais sont dépassés »



Ariifanau Aroita, qui n’en est pas à sa première revendication foncière avait lancé en 2019 une procédure de prescription acquisitive, dite aussi usucapion, pour obtenir le titre de propriété des six parcelles de cette ancienne propriété Fuldner. La justice avait rejeté une première fois sa demande ordonnant, déjà le 31 janvier 2022, son expulsion. L’ordonnance avait ensuite été suspendue par une action auprès de la cour d’appel qui a finalement confirmé la première décision le 25 mai dernier. En fin de compte, c’est le 15 avril – après long un parcours administratif pour mobiliser les forces de l’ordre – qu’elle a pu être mise en œuvre.

L’heure est maintenant au nettoyage du site et à la construction d’une clôture neuve pour éviter que le terrain soit à nouveau occupé. À entendre ses représentants, Louis Wane souhaite seulement, à l’heure actuelle, occuper sa propriété : « il n’y a plus de projet et le terrain n’est pas à vendre ». Concernant le projet Ocean Park, projet d’envergure porté par le Groupe City qui envisageait la construction de 406 logements de luxe en bord de mer, « les délais sont dépassés », pour le propriétaire. Contacté, le Groupe City n’a pas souhaité s’exprimer sur ce dossier.