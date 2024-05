Miss Tahiti dévoile ses dix candidates 2024

Les noms et les visages des candidates à l’élection de Miss Tahiti 2024 ont été dévoilés ce mercredi. Elles sont dix prétendantes à la couronne portée depuis un peu moins d’un an par Ravahere Silloux. Le gala aura lieu le 25 mai au motu de l’Intercontinental et la grande soirée d’élection est programmée au 21 juin dans les jardins de la mairie de Papeete sur le thème de « Miss Tahiti, perle du cinéma ». Les photos de chaque candidate en fin d’article.

Soulagées, les miss. Après deux mois de silence, l’identité des dix candidates, jusque-là précieusement gardée secrète, a officiellement été dévoilé ce mercredi au cours de la traditionnelle conférence de presse qui lance l’événement. Leurs noms ? Hereata Charpentier, Oriata Terranova, Kalani Li Chao-Itchner, Mohea Roques, Temanava Domingo, Titarii Itchner, Maireraurii Taae, Lisa Faatuarai, Herehia Sandford et Armonny Olin. Elles ont entre 21 et 27 ans et ont toutes relevés haut la main, et malgré le stress, le défi de la présentation devant les objectifs et les caméras. Si certaines paraissaient plus sûres d’elles que d’autres, elles étaient toutes « excitées » à l’idée de pouvoir enfin vivre l’aventure au grand jour. Voilà deux mois déjà qu’elles travaillaient ensemble pour préparer cette présentation. Un premier challenge de relever donc pour ces jeunes femmes qui vont désormais devoir enchaîner et assumer les apparitions en public. Mais certaines d’entre elles, comme Kalani Li Chao-Itchner, candidate numéro trois n’en sont pas à leur première expérience sous le feu des projecteurs :

Sur les dix candidates en lice, quatre n’ont pas la taille requise pour concourir au titre de Miss France, mais qu’importe… il s’agit de toute façon de vivre « une aventure unique » . Durant les deux prochains mois, un programme intense les attend : sport, élocution, défilé, exercices de culture générale… Le rythme va s’accélérer à l’approche des deux grands rendez-vous annuels. Pour cette édition 2024, Leiana Faugerat a d’ailleurs voulu casser les codes en inversant le choix des thématiques. « Chaque année en général, le Gala, c’était une soirée moderne sur le motu de l’intercontinental, l’élection une soirée un peu plus polynésienne avec des thématiques comme Bobby Holcomb, le mana et les années Queens en Polynésie », explique la directrice du comité Miss Tahiti. Cette fois, le gala mettra en avant la perle noire et la soirée d’élection sera placée sous la thématique du cinéma américain.

Le gala aura lieu le 25 mai au motu de l’Intercontinental. Les places sont d’ores et déjà en vente sur ticket-pacific.pf, à l’accueil de vos radio à Fare Ute et dans les magasins Carrefour. La soirée d’élection se tiendra le 23 juin à la mairie de Papeete. À noter que vous pouvez d’ores et déjà soutenir votre candidate favorite en envoyant « MISSTAHITI » espace, suivi du numéro de la candidate au 7588.