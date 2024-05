En Nouvelle-Calédonie, fin de l’état d’urgence mais couvre-feu maintenu

La Nouvelle-Calédonie entre ce lundi dans une troisième semaine de violences et de blocages après le déclenchement des émeutes dans la nuit du 13 au 14 mai. L’état d’urgence, qui arrive au terme de sa durée légale, n’est pas prorogé mais le couvre-feu est maintenu.

L’état d’urgence décrété le 15 mai prend fin ce mardi matin à 5 heures (lundi à Tahiti), au terme de sa durée légale de 12 jours. Pour le proroger, une loi votée par le Parlement est nécessaire, ce qui aurait pu faire monter encore la pression. La présidence de la République, qui conditionnait encore il y a quelques jours la levée de l’état d’urgence au démantèlement des barrages – condition qui n’a pas été remplie – estime à présent qu’elle « doit permettre les réunions des différentes composantes du FLNKS et les déplacements sur les barrages des élus ou responsables en mesure d’appeler à leur levée. »

Dans son communiqué, l’Élysée annonce aussi l’arrivée de 480 gendarmes supplémentaires. Le Haut-commissariat sur place a annoncé ce lundi le démantèlement de plus de 25 barrages par les forces de l’ordre, et la sécurisation de l’accès au Médipôle. Le couvre-feu reste en vigueur sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie de 18 heures à 6 heures. L’interdiction de transport d’armes et de port d’armes, de rassemblements et l’interdiction de la vente d’alcool sur l’ensemble du Caillou restent également maintenues. Les autorités ont également prorogé la fermeture de l’aéroport de La Tontouta jusqu’au 2 juin.

Pour rappel, le nombre des personnes décédées s’élève à sept dont deux gendarmes, un triste bilan auquel s’ajoutent 122 policiers et gendarmes blessés et plus de 460 individus interpellés.