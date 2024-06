Meileen Foug Sung est Miss Dragon 2024

Soirée d’élection sous le signe des fleurs, samedi soir à la mairie de Papeete, pour la 52e édition de Miss Dragon, devant plus de 1 200 dineurs. C’est Meileen Foug Sung (n°4) qui succède à Hereiti Ung.

Huit candidates, huit fleurs d’Asie : c’était le thème imposé cette année, et les jeunes femmes ont montré leurs talents en s’emparant notamment des symboles du jasmin, de l’orchidée, ou de la fleur de lotus pour des séquences dansées qui mêlaient danses traditionnelles chinoises, arts martiaux (pour la candidate n°3, Angelina Madwasiking Kartadinama, ‘ori tahiti (pour la candidate n° 5 Teanavai Chang Sui Fat, dont la tenue chinoise s’est métamorphosée sur scène) et hip hop (pour la candidate n°4 Meileen Foug Sung), illustrant la mixité culturelle du fenua. Les maillots de bain, passage redouté de toutes les candidates à une élection de beauté, ont également collé au thème fleuri.

C’est finalement la candidate n°4, Meileen Foug Sung, qui a remporté le titre, dans cette élection où le grand oral compte pour 40% de la note. À 24 ans, la jeune femme d’1,68m poursuit son master en contrôle de gestion. Elle voit son rôle comme celui d’un pont entre les cultures chinoise et polynésienne, et veut défendre la cause de l’environnement. C’est elle qui ira représenter la Polynésie à Miss China International.

Sa première dauphine est Angelina Madwasiking Kartadinama, 17 ans, 1,62m. Elle était la candidate n°3, qui se destine à devenir chirurgien-dentiste. La deuxième dauphine est Cynthia Wong (n° 8), 25 ans et 1,68m, en licence de gestion de l’environnement.

Plus de 1 200 dineurs ont rempli les jardins de la mairie, saluant le travail accompli par l’organisation de Miss Dragon, en peu de temps puisque les candidates n’avaient été dévoilées que le mois dernier. C’est la troupe Temanava qui a assuré le show final avant la révélation des lauréates. De nombreux sponsors étaient au rendez-vous pour doter les candidates, les gagnantes, mais aussi le public qui a participé à la tombola.