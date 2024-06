Le RN présente deux candidats aux législatives

Après avoir annoncé son soutien à A here ia Porinetia, puis l’avoir retiré au vu de l’union entre autonomistes, le Te Nati Rassemblement National avait décidé de ne pas présenter de candidat pour les législatives. Ce dimanche matin, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen a finalement déclaré deux candidatures : celle du journaliste James Heaux, passé par le Tahoera’a et le Tavini, dans la 1re circonscription, et celle de Tutu Tetuanui dans la 2e. Des discussions ont toujours cours pour connaitre le positionnement concernant la 3e.

Eric Minardi n’a finalement pas pris l’avion. Le président du Te Nati-RN devait se rendre en Europe, à Bruxelles puis à Paris, mais il s’est ravisé, quelques jours seulement après avoir annoncé que son parti ne présenterait personnes aux élections législatives, « puisque ces élections ne nous ont jamais vraiment réussi », justifiait-il alors.

Ce dimanche matin pourtant, le haut-commissariat a reçu deux candidatures RN. Celle de James Heaux, journaliste à Polynésie La 1re, qui opère là un nouveau grand écart, puisqu’il a siégé à l’assemblée de Polynésie avec le Tavini en 2022 et 2023, après avoir claqué la porte du Tahoera’a, avec qui il avait été élu en 2018. Pour ce scrutin national, le journaliste de 40 ans se présente dans la 1re circonscription, celle de Tematai Le Gayic, avec la maire déléguée de Paopao, Gina Kautai ,comme suppléante. D’après nos informations, James Heaux a d’abord tenté de se faire investir par le Tapura, avant de se tourner vers le RN.

Ce dimanche, le RN a aussi fait acte de candidature dans la 2e circonscription, remportée par Steve Chailloux en 2022. Tutu Tetuanui, suppléé par la militante écologiste Laiza Pautehea tentera de l’y déloger.