L’aéroport de la Tontouta est rouvert, les vols entre Papeete et Nouméa reprennent

Le haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie a annoncé la réouverture de l’aéroport de La Tontouta en journée, à compter du lundi 17, soit depuis dimanche à Tahiti. Des vols entre Papeete et Nouméa sont de nouveau programmés.

Dans son point de situation de ce dimanche 16 juin, le haut-commissariat a annoncé qu’après près de cinq semaines d’émeutes « la circulation en journée sur la RT1 est rendue possible ». Par conséquent, « il été décidé la réouverture en journée de l’aéroport international de Nouméa – La Tontouta à compter de lundi 17 juin », soit dimanche à Tahiti. Plusieurs vols sont programmés dans les jours qui viennent. Un vol au départ de Nouméa le 18 juin (heure locale) arrivera à Papeete le 18 juin à 5h50, il passera par les Fidji. Et enfin un vol sera au départ de Papeete le 19 juin à 6h pour arriver à Nouméa le 20 juin à 11h20 (heures locale). Pour les déplacements entre l’aéroport de la Tontouta et Nouméa, il faut se tenir informé auprès de la cellule d’information du public du haut-commissariat car les possibilités de déplacements se modifient en fonction de la situation du jour.

Avec Les Nouvelles Calédoniennes