La passe de cinq pour Shell, devant Enviropol en grande forme

Cinq sur cinq pour Shell Va’a, qui reste le seul vainqueur de la Vodafone Channel Race, après son succès sur la 5e édition samedi entre Tahiti et Moorea. Mais l’écarte s’est réduit à 50 secondes avec le deuxième Enviropol, qui gagne 11 places par rapport à l’an passé. Le podium est complété par le team Huahine.

L’essence sera-t-elle gratuite la semaine prochaine, comme l’a demandé le speaker au moment de voir les jaunes franchir la ligne d’arrivée ? Pas certain qu’Albert Moux accède a cette requête mais le patron de Shell peut avoir le sourire, puisque la course qu’il organise reste dans la besace de son équipe, lauréate de la 5e Vodafone Channel Race samedi. Une domination sans partage, puisque les jaunes avaient déjà remporté les quatre premières. Forts de leur densité exceptionnelle, dix d’entre eux ayant terminé dans les vingt premiers du dernier Te Aito en V1, les shelliens ont bouclé les 60 kilomètres en 4h32’24, changements compris, sur cette épreuve tracée entre Tahiti et Moorea. Et ils sont arrivés dans une très belle ambiance au parc Aorai Tini Hau, ou l’opérateur de téléphonie célébrait son 11e anniversaire avec de nombreuses animations.

La fulgurante progression d’Enviropol

Si le coquillage jaune et rouge reste fermement accroché à son trophée, l’écart s’est tout de même réduit cette année, après les six minutes collées à Air Tahiti en 2023. Car la bonne surprise du jour, c’est l’équipe Enviropol, deuxième à 50 secondes, très émue à l’arrivée sur la plage de Taaone. « Shell est fort, ils ont su partir mais on a essayé de maintenir et de rester le plus logntemps au conatct, c’est ce qu’on a fait. C’est pas donné à tout le monde d’arriver là, au top, maintenant le plus dur c’est d’y rester », souligne le capitaine Vehiarii Keller, ancien shellien.

Ce podium d’Enviropol n’était pas forcément le plus attendu. Certes, ce club est l’actuel leader du championnat de V6 marathon, avec deux victoires en trois étapes disputées, mais le niveau y est moins relevée, puisque des équipages moteurs comme Shell, OPT ou Air Tahiti ne participent pas à toutes les courses. Et surtout, Enviropol restait sur une contre-performance l’an passé, avec une 13e place à plus de 25 minutes de Shell, un an après avoir échoué au pied du podium de la 3e édition. « C’était pas très bien, mais on est revenus plus forts cette année, il y a eu beaucoup de sacrifices, avec le soutien de la famille et on a une bonne cohésion, donc ça marche bien », poursuit Vehiarii Keller.

Notamment emmené par un autre ancien de Shell Tapuarii Tamaititahio ou Moanatea Hopara, tous deux dans les 25 premiers du Te Aito et de la Taho’e, l’équipage au V6 bleu et blanc a longuement bataillé avec le vert du Team Huahine, de retour sur l’épreuve après deux éditions manquées, et troisième à 1’36. Comme pour Enviropol il s’agit du premier podium sur la Vodafone pour l’équipage de Kévin Céran-Jerusalemy. Deux fois deuxièmes par le passé, dont l’année dernière, les rameurs d’Air Tahiti en ont cette fois terminé à la 4e place, devant le Team OPT.