Vodafone channel Race : Shell encore victorieux

Les protégés de David Tepava ont signé ce samedi une quatrième victoire sur la Vodafone Channel Race. Ils ont bouclé les 60 km en 4 h 26 minutes. Chez les féminines, c’est Ihilani va’a qui l’emporte en bouclant le parcours de 34 km en 2 h 53 minutes.

Ils sont indétrônables. Les rameurs de Shell se sont imposés sans surprise ce samedi à l’occasion de la 4e édition de la Vodafone Channel Race. Sur le départ 59 pirogues prêtes à en découdre sur un parcours de 60 km entre Tahiti et Moorea. Une distance que les rameurs de David Tepava ont bouclé en 4h26′. Malgré un échauffement loupé qui a donné quelques sueurs froides aux champions, l’équipage au coquillage a mené la course de bout en bout. La stratégie gagnante : du surf sur l’aller dans le but de s’économiser pour le retour. « Dès le départ, on savait qu’il y aurait du combat, confie Raihere Tevaearai capitaine de l’équipe. Tout le monde était frais. On était prêt, on n’a pas psychoté fallait vraiment prendre les bonnes vagues et récupérer pour garder de l’énergie pour la remontée au retour ».

Ihilani chez les femmes

En deuxième position, on retrouve Air Tahiti qui a réussi à conserver sa place sur tout le parcours. La troisième place a finalement été décrochée par Paddling connection après plusieurs heures de combat. Cette 4e édition proposait pour la première fois un parcours aux féminines. Renforcé par Iloha Eychenne et une rameuse Hawaiienne, c’est l’équipage de Ihilani va’a, qui s’est imposé au terme de 34 km au large de Tahiti. « Ça s’est super bien passé, on a pris un bon départ, on a bien surfé et géré nos efforts jusqu’à l’arrivée », se réjouit Vaimiti Maoni, capitaine de l’équipe.

Les rameuses de Pirae ont bouclé la distance en 2h53. La team Ruahatu se classe deuxième, juste devant les rameuses de Teva. Chez les juniors, c’est EDT qui s’impose.