Vodafone Channel Race: 6 000 personnes attendues le 15 juin à Aorai Tini hau

L’opérateur de téléphonie mobile organise la 5e édition de la Vodafone Channel Race, qui coincide avec son onzième anniversaire. Cet événement festif, sportif et culturel, imaginé par Patrick Moux, évolue encore une fois. Après avoir ajouté l’an dernier un challenge de MMA au programme de l’événement – qui à la base proposait seulement une course de V6 – cette année, le directeur de Vodafone y ajoute une épreuve de V1. « La Queen and King of the Digue » vont ainsi venir compléter les nombreuses activités grand public prévues ce jour-là.

La Vodafone Channel Race revient avec des nouveautés. L’événement anniversaire de l’opérateur mobile, qui veut fédérer les Polynésiens autour d’une journée festive et sportive, ne cesse d’évoluer au fur et à mesure des éditions. Pour ce 5e rendez-vous, les férus de va’a retrouveront évidemment la fameuse course V6, entre Tahiti et Moorea, qui fait la renommée de l’événement. Le départ sera donné sur le plan d’eau de Taaone ; les rameurs devront ensuite rejoindre Moorea avant de revenir à Punaauia et d’atteindre l’arrivée à Aorai Tini Hau par le lagon. Un parcours de 60 km que les rameurs devraient boucler en 5 heures.

La Queen & King of the digue

Cette année, une course de V1 vient s’ajouter au programme : « La Queen and King of the Digue ». Les rameurs effectueront un aller-retour entre Taaone et Motu Uta sur « un parcours que tout le monde connaît » et qui comprend « un tour de la digue », précise Patrick Moux. L’événement de MMA, introduit l’an dernier, prend une autre ampleur puisque cette fois trois combattants fidjiens viendront s’illustrer face aux Tahitiens. Une « carte avec de beaux molosses » promet de beaux combats en perspective.

6 000 invités attendus

Pour marquer son 11e anniversaire Vodafone a tenu, encore une fois, à offrir des animations diverses pour bouger en famille . « Il y en a pour tout le monde », dit encore Patrick Moux qui vise 6 000 visiteurs. À noter, la journée sera aussi rythmée par un tournoi de beach-volley, une course de foil mais aussi un ‘ori tahiti marathon. Il sera enfin possible à qui le souhaite, de s’initier à la danse à deux, aux percussions, au jiu-jitsu, à la lutte, au taekwondo et même au crossfit.