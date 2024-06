« Après la tourmente » reçoit le prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer 2024

L’ouvrage consacré à James Norman Hall intitulé Après la Tourmente de Gonzague Aizier publié chez ‘Ura Éditions est récompensé par le Prix Éric Tabarly. L’occasion de (re)découvrir l’écrivain américain et co-auteur avec Charles Nordhoff des Révoltés de la Bounty mais également le Tahiti de l’entre-deux guerres.

« C’est une grande joie », décrit Gonzague Aizier l’auteur du livre Après la tourmente, sur les traces de James Norman Hall au-delà des révoltés de la Bounty. Il vient d’apprendre que son ouvrage a obtenu le Prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer 2024, et s’apprête à recevoir les honneurs le 19 juin à Paris. « C’est une reconnaissance ! C’est un important pour le jeune auteur que je suis, quand on écrit on doute beaucoup de son texte. Le fait d’avoir des retours d’un jury composé d’amoureux de la mer et d’écrivains c’est encourageant. »

Le prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer est attribué par l’Association des anciens élèves de l’École navale (AEN) ; il a été fondé en 1981 et récompense depuis les auteurs qui valorisent la mer. Son jury est constitué d’anciens et jeunes marins, de sympathisants et des personnes dans le domaine de la littérature.

À propos du jury 2024 et de son livre, Gonzague Aizier note deux points d’intérêt : « Ce que j’ai compris qu’il y avait deux choses qui leur avaient plu, le premier c’est l’histoire en elle-même, celle de James Norman hall car il est assez peu connu. Tout le monde connaît la Bounty mais le connait peu. C’est une belle trajectoire. Ce qui a touché aussi, c’est le style, le mode de narration avec les alternances entre le récit de la vie de Hall, celui du Tahiti d’entre-deux guerres, celui du Tahiti contemporain dans lequel j’avais vécu un petit peu moi aussi, comment je me livrais sur le projet en lui-même et l’écriture du livre, c’est le mix de tout cela qui a plu. »

Né dans l’Iowa, James Norman Hall a connu la Grande Guerre, la difficulté de se reconstruire, la dèche et l’errance puis, après des années de doutes et d’obstination, un immense succès littéraire qui ne l’a jamais détourné d’une vie simple à Tahiti, où il s’était installé. Après la tourmente entraîne le lecteur dans la vie et l’œuvre de James Norman Hall ainsi que dans la Polynésie de l’entre-deux-guerres et d’aujourd’hui.

Ce n’est pas la première fois que le grand océan est mis à l’honneur par le prix Éric Tabarly. Parmi les anciens lauréats se trouvent notamment Patrick Deville pour Fenua aux Éditions du Seuil en 2022, Emmanuel Desclèves pour Le peuple de l’océan, l’art de la navigation en Océanie en 2010, paru chez l’Harmattan, ou encore Bertrand de Laroncière pour La Reine Pomare : Tahiti et l’Occident 1812-1877 chez l’Harmattan toujours, récompensé en 2004. Preuve, s’il fallait, que la zone inspire les auteurs.

Gonzague Aizier espère lancer l’écriture d’un nouveau texte. Il mettra ses pas « dans le sillage d’un autre personnage ».