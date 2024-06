Urban Fest Ride, une journée pour mettre les sports urbains à l’honneur

L’Association polynésienne des sports extrêmes et Fenua Event organisent l’Urban Fest Ride le week-end prochain au skatepark de Auae. L’objectif ? Promouvoir les sports de glisse en mélangeant culture urbaine et sport mais aussi balayer les idées reçues.

Tuairau Stanley, le président de l’association polynésienne des sports extrêmes souhaite donner de la visibilité aux sports urbain. Il co-organise avec Fenua Event le 15 juin l’Urban Fest Ride. « L’objectif c’est de mettre en avant la jeunesse, le sport, la santé et notre discipline, les sports urbains. On veut vraiment les mettre en avant, ils sont jeunes, ce ne sont pas des délinquants. On a une étiquette depuis des années, quand tu dis que t’as un skate on pense drogue, alcool, je veux montrer que non, il y a des jeunes sains d’esprit et de corps. J’aimerais bien qu’ils restent dans ce chemin. C’est un peu cela que l’on veut véhiculer. »

L’Association polynésienne des sports extrêmes est née peu avant le Covid. Elle a été mise en standby pendant un an et demi avant de pouvoir organiser des rencontres. Elle représente la cinquantaine de pratiquants du territoire, veillant à leur sécurité même si « nous savons tous que nous pratiquons nos activités à nos risques et périls », rappelle le président. Le skatepark, lui, a vu le jour en 1998.

Le samedi 15 juin, le public pourra suivre des compétitions de skate, BMX, trottinette et surfskate et se balader dans un petit village dressé pour l’occasion en face du skatepark. Ce dernier dévoilera ses tout nouveaux motifs qui seront réalisés la veille lors d’un concours de graffitis organisé par Tropik Art.

La journée du 15 juin se terminera par un concert avec des groupes de métal et de reggae du fenua.

Découvrez le programme complet des journées du 14 et du 15 juin sur la page Facebook de l’Urban Fest Ride.