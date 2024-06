Législatives : treize candidats pour trois sièges

Treize candidats se sont manifestés pour la course à l’Assemblée Nationale, avant les élections législatives anticipées, prévues le 29 juin et le 6 juillet. Outre les neuf visages déjà annoncé par le Tavini, les autonomistes et Heiura Les Verts, quatre autres ont créé la surprise. Le RN en présente deux, et en soutient une troisième, tandis qu’un inconnu du grand public fait son apparition dans la 2e circonscription.

Les trois sortants pour le Tavini

Tematai Le Gayic, Steve Chailloux et Mereana Reid-Arbelot retournent en campagne pour récupérer leurs sièges à l’Assemblée nationale. C’est ce que souhaitait Moetai Brotherson. Fidélité au mandat donné par les électeurs en 2022, indignation devant la décision d’Emmanuel Macron, nécessité de faire barrage à l’extrême-droite, ou envie de terminer le travail commencé les ont motivés, disent-ils. Leurs suppléants seront Rahiti Buchin, Tevahitua Bordes et Vannina Crolas. Le aprti bleu ciel va repartir sur les bases de son programme de 2022.

Les autonomistes jouent l’union

Pas de surprise non plus côté autonomiste. L’alliance entre le Tapura, Ahip, Amuitahiraa, Ia Ora Te Nūna’a et Taatiraa No Te Hau a déposé ses candidatures dimanche matin. Comme prévu, Moerani Frébault (Tapura), Nicole Sanquer (AHIP) et Pascale Haiti-Flosse ( (Amuitahiraa) feront campagne dans les trois circonscriptions.

Leurs suppléants sont respectivement le secrétaire général de l’UNSA-Éducation Temarama Varney (AHIP), le tavana de Rimatara Artigas Hatitio (Tapura) et la secrétaire générale adjointe du Ia Ora Te Nūna’a, Tiare Pater-Pothier. Le programme des autonomistes, rassemblés sous une bannière rose pour ces élections législatives, est en cours de fignolage. « Les mesures seront communiquées en début de semaine », précise Moérani Frébault.

Deux candidats et un soutien pour le Te Nati – Rassemblement National

Après avoir annoncé son soutien à A here ia Porinetia, puis l’avoir retiré au vu de l’union entre autonomistes, le Te Nati Rassemblement National avait décidé de ne pas présenter de candidat pour les législatives. Ce dimanche matin, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a finalement déclaré deux candidatures : celle du journaliste James Heaux, passé par le Tahoera’a et le Tavini, dans la 1re circonscription, et celle de Tutu Tetuanui dans la 2e. Leurs suppléants sont Gina Kautai et Laiza Pauteha. Le parti soutien aussi la candidature libre de Naumi Mihuraa dans la 3e .

Recalée par les autonomistes, cette dernière décidé de faire cavalier seul dans cette campagne. La fille de Lana Tetuanui, qui a claqué la porte des rouges après les discussions entre autonomistes, revendique une petite équipe jeune, venue de tous horizons. Elle se présente avec Pario Oito comme suppléant, et plaide pour « une politique différente », au-delà du clivage sur l’indépendance ou non.

Heiura-Les Verts garde les mêmes têtes

Jacky Bryant a annoncé en fin de semaine dernière les candidats aux législatives pour Heiura – Les Verts, les mêmes qu’aux législatives de 2022 et qu’aux élections européennes : lui-même sur la 1re circonscription, avec Roroarii Niva comme suppléante, Jules Hauata sur la 2e, avec Léontine Gatata, et Tati Salmon sur la troisième avec comme suppléante Jessy Tupea. Ils portent le même discours que lors des élections européennes : au-delà du clivage autonomistes/indépendantistes, c’est l’adaptation au changement climatique, « une réalité économique, sociale et humaine », qui est l’enjeu primordial en Polynésie.

Un candidat surprise, pseudo RN

Dans la 2e circonscription, le haussariat a enregistré la candidature d’un certain Jules Tara, inconnu du grand public. Il a, dans un premier temps, tenté de s’enregistrer sur la 3e circonscription sous les couleurs du RN. Menacé d’action en justice par Eric Minardi, il a finalement candidaté dans la 2e circonscription, puisqu’il serait originaire de Paea, sans étiquette. Sur ses réseaux sociaux, il se présente comme « grand Amiral 7 étoiles de la marine nationale à la retraite et à la réserve, dignitaire 2ème section actif et cadre, un ancien combattant (SIC) ».