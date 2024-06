Législatives : L’accord est signé entre les autonomistes

Les forces autonomistes ont signé leur protocole d’accord jeudi après-midi. Dans la 1re circonscription, Moerani Frébault (Tapura) se présente avec le syndicaliste Temarama Varney (AHIP) comme suppléant. Nicole Sanquer (AHIP) mènera la campagne dans la 2e, aux côtés du maire de Rimatara Artigas Hatitio (Tapura). Enfin, Pascale Haiti-Flosse (Amuitahiraa) se présente bien dans la 3e circonscription, accompagnée de Tiare Pater-Pothier (Ia Ora Te Nūna’a).

Deux tickets pour le Tapura, autant pour A Here Ia Porinetia et les deux restants pour le Amuitahiraa et pour Ia Ora Te Nūna’a. Voilà la répartition finale des candidatures autonomistes, réunies sous une seule et même bannière en vue des élections législatives anticipées du 29 juin. Le protocole d’accord, qui comprend aussi le Taatiraa No Te Hau, a été signé jeudi après-midi, au terme d’une nouvelle session de discussions qui aura duré près de cinq heures. Comme prévu, Moerani Frébault (Tapura), Nicole Sanquer (AHIP) et Pascale Haiti-Flosse feront campagne dans les trois circonscriptions. On connaît désormais les noms de leurs suppléants, respectivement le secrétaire général de l’UNSA Temarama Varney, le tavana de Rimatara Artigas Hatitio et la secrétaire générale adjointe du Ia Ora Te Nūna’a, Tiare Pater-Pothier.

Plus d’informations à venir sur Radio1.pf