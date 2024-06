Le concours photo de l’IRCP est lancé jusqu’au 15 octobre

Le concours de photos sous-marines « Millimages des récifs », organisé par l’Institut des récifs coralliens du Pacifique, revient cette année avec une nouvelle thématique, « Manger ou être mangé ». Le défi est lancé, vous pouvez envoyer trois photos, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre. Objectif : sensibiliser à la protection de nos récifs.

L’Institut des récifs coralliens du Pacifique lance la quatrième édition du concours de photos sous-marines « Millimages des récifs », qui se déroulera du 15 juin au 15 octobre 2024. Ce rendez-vous, désormais incontournable, veut valoriser ces écosystèmes et sensibiliser à leur protection et leur conservation à travers l’objectif de passionnés de photographie. Cette année, le thème du concours, « Manger ou être mangé » invite encore une fois les photographes à capturer des moments cruciaux de la vie sous-marine. « Nous souhaitons révéler ces interactions au coeur des récifs coralliens, des moments dramatiques, mais des échanges nutritionnels indispensables à la vie », explique l’IRCP qui intègre ce concours annuel à ses actions de sensibilisation, offrant une plateforme pour célébrer la beauté et la complexité des récifs coralliens de la Polynésie française. Cette édition bénéficie encore une fois du soutien de l’association Vahine Aratai et de la société Aranui Cruises, ainsi que de la Fondation Science4Reefs, nouvellement partenaire.

Quatre catégories

Grâce à ces collaborations, les participants ont l’opportunité de voir leurs œuvres exposées dans divers lieux en Polynésie française et en France, accompagnées de médiations artistiques, culturelles et scientifiques. Le concours est ouvert à tous les résidents de Polynésie française. Chaque participant peut soumettre jusqu’à trois photos dans les catégories : Manger ou être mangé, Libre, Vahine ou New Hope. Les photos, une fois transmises, seront évaluées par un jury présidé par Pete West et composé de photographes professionnels et du lauréat de la catégorie « New Hope 2023 ».Elles seront aussi soumises à un comité culturel composé de quatre membres chargé de selectionner des photos inspirantes et de rédiger des textes qu’ils associeront aux images. Et cette année le public pourra aussi voter via Instagram. Les lauréats se verront offrir des prix prestigieux, dont une croisière à bord de l’Aranui 5, une journée à Tetiaroa, un collier de perles de Tahiti, et de nombreuses autres récompenses généreusement fournies par les partenaires. À noter enfin que cette année, c’est Mathilde Zampierri qui a été désignée marraine de l’évenement. Un « honneur » pour cette jeune réalistarice originaire de Raiatea, qui confie qu’aujourd’hui « il semble primordial de mettre en lumière la préservation de nos écosystèmes. »

Dossier de Presse MDR_IRCP2024 by vaitiare Gobrait