Les députés Tavini officiellement soutenus par le Nouveau Front populaire

Tematai Le Gayic, Steve Chailloux et Mereana Reid-Arbelot ont reçu le soutien officiel du Nouveau Front populaire, au travers du président du groupe parlementaire GDR André Chassaigne et de Mathilde Panot de La France Insoumise.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Les trois députés sortants du Tavini ont reçu un courrier d’André Chassaigne, élu sans discontinuer dans le Puy-de-Dôme depuis 2002 et président du Groupe GDR (Gauche démocrate et républicaine) à l’Assemblée nationale. « J’apporte mon total soutien et celui du Nouveau Front Populaire à Tematai Le Gayic, Steve Chailloux et Mereana Reid Arbelot« , écrit le responsable communiste, figure de la gauche française. Un appui justifié par les deux dernières années passées au Palais Bourbon : « nous avons lutté pour que la voix de sans voix soit entendue. Par une série de propositions législatives et de multiples initiatives, nous avons eu à cœur de toujours porter les valeurs de justice sociale, de développement durable et de solidarité internationale », poursuit André Chassaigne.

Son soutien est étayé par celui de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, venue au fenua fin mai pour les Européennes. « Nous avons plus que jamais besoin d’avoir les trois députés sortants, pour faire face à l’extrême droite, nous opposer, et tourner la page de la politique antidémocratique d’Emmanuel Macron », dit-elle. Après avoir évoqué la situation en Nouvelle-Calédonie, la députée a rappelé le bilan des députés polynésiens, notamment « l’obtention d’une commission d’enquête sur les essais nucléaires français ». Qui, du fait de la dissolution, n’est plus d’actualité.

Créé le 10 juin, le Nouveau Front Populaire est une coalition de partis de gauche, en vue du scrutin législatif prévu le 29 juin et le 6 juillet en Polynésie. Il rassemble notamment La France Insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes d’EELV, Place Publique ou encore le NPA, avec le soutien de syndicats. Lors des élections législatives de 2022, Tematai Le Gayic, Steve Chailloux et Moetai Brotherson, que Mereana Reid-Arbelot, d’abord suppléante, a remplacé en 2023, étaient soutenus par la précédente coalition de gauche, la Nupes.