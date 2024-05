La France Insoumise en campagne au fenua pour les Européennes

Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale et Younous Omarjee, candidat du parti pour les Européennes, seront en visite en Polynésie française pour quatre jours à partir de ce samedi. Au programme : des rencontres avec le président de la Polynésie française, des membres du gouvernement, le président de l’assemblée et des acteurs de terrain (environnement, défis climatiques, pêche et agriculture).

Ce sera sans doute le seul candidat en position éligible aux élections européennes qui viendra en campagne au fenua. Le Réunionnais Younous Omarjee est député européen depuis le 4 janvier 2012, réélu en mai 2014 sur la liste de l’Union pour les Outre-mer et en mai 2019 sur celle de la France Insoumise. Deuxième de liste cette fois, il est quasiment assuré de retrouver son siège le 8 juuin prochain. Il arrive à Tahiti ce samedi pour défendre la liste LFI, accompagné de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de LFI à l’Assemblée nationale.

Dès leur arrivée, ils partiront à Rangiroa avec au programme la visite d’abris cycloniques, des échanges autour des enjeux de la ressource en eau et notamment le projet de construction d’un dessalinisateur et sur la filière cocotier avec le développement de l’huile de coco. Le lendemain ils visiteront un ancien site de rhumerie. Le lundi, retour à Tahiti pour un petit-déjeuner avec les associations qde défense des victimes des essais nucléaires avant de retrouver le président de l’assemblée, Antony Géros, et Oscar Temaru, à l’assemblée de Polynésie française. Même si Oscar Temaru a clairement appelé à boycotter le scrutin des Européennes, expliquant ne pas avoir « de temps à perdre avec ça », il fait pourtant bien partie des rencontres programmées avec la délégation LFI.

Les élus LFI doivent également discuter avec le ministre de la Santé sur la questions du nucléaire, notamment la prise en charge des victimes, puis visiter des ateliers d’agro-transformation. Un dîner avec les chefs d’entreprise conclura la journée. Mardi, le programme commence tôt avec la visite du port de pêche à l’arrivée des thoniers à partir de 5h30, une discussion avec les professionnels de la pêche et le ministre de l’Agriculture. Trois visites sont ensuite prévues : la station d’épuration de la zone urbaine, une école publique bilingue avec le ministre de l’Éducation et le SWAC. La dernière journée de cette visite se poursuivra par une rencontre avec le président Moetai Brotherson.

Il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, avait soutenu la candidature de Moetai Brotherson aux dernières territoriales et salué avec enthousiasme son élection, parlant d’un scrutin « historique », et espérant que cela aidera à « instaurer une nouvelle relation » entre la France et le fenua.