Paris, Corse, la Réunion, droite ou gauche… La victoire du Tavini fait réagir

Victoire du Tavini et d’Oscar TEMARU à #Tahiti ! Sublime revanche d’un homme incorruptible et inoxydable. Les procureurs et les coups politiques n’ont pas eu raison de sa détermination. Pensée très émue pour mes amis Maohi.

— David Koubbi (@DavidKoubbi) May 1, 2023