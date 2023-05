Pas de législative partielle : Mereana Reid Arbelot remplacera Moetai Brotherson à l’assemblée nationale

Après avoir pris le temps de mûrir sa décision, Mereana Reid Arbelot, élue suppléante de Moetai Brotherson lors des législatives de 2022, a décidé de reprendre son siège à l’Assemblée nationale quand l’actuel député sera élu président du Pays. Le meneur bleu ciel avait jusqu’à présent expliqué que l’aiguilleuse du ciel ne souhaitait pas exercer cette possibilité de remplacement, et qu’une législative partielle devrait être organisée.

Il n’y aura pas de législatives partielles pour attribuer le siège de député laissé vacant par le futur président du Pays Moetai Brotherson. Le meneur de la liste du Tavini, victorieux au second tour des territoriales, a laissé entrevoir cette annonce sur le plateau de TNTV hier soir. Elle a été confirmée ce lundi, par lui-même et par Mereana Reid Arbelot. Cette ingénieur du contrôle de la navigation aérienne avait été élue comme sa suppléante lors des législatives de l’année dernière. Une fonction qui a notamment pour objet de permettre au suppléant de prendre le relais du député titulaire en cas de nomination ou d’élection à un poste incompatible avec une fonction parlementaire. C’est le cas du poste de Président de la Polynésie française.

Mais pendant toute la durée de la campagne Moetai Brotherson avait expliqué que sa suppléante ne souhaitait pas s’engager à terminer son mandat parlementaire à sa place. Son élection à la présidence du Pays devait donc aboutir à une législative partielle. « Et là je rassure tout de suite les électeurs, nous avons déjà identifié le candidat pour le Tavini. Il a de très beaux cheveux, c’est tout ce que je peux vous dire », avait-il même annoncé sur le plateau de Radio1.

Retournement de situation de dernière minute d’après la Tavini : Mereana Reid Arbelot accepte finalement de suppléer. Elle aurait seulement pris le temps de mûrir cette décision, lourde de conséquence, puisqu’elle devrait être amenée à siéger à Paris jusqu’en 2027 et que l’aiguilleuse du ciel a pris des responsabilités d’encadrement ces derniers temps au sein de la tour de contrôle. Elle a finalement fait le choix de siéger au Palais Bourbon, et de se mettre en disponibilité de son poste auprès de l’aviation civile. Une disponibilité qui ne sera pas actée auprès de son employeur, tenu au courant de sa décision, avant l’élection de Moetai Brotherson, probablement entre le 12 et le 15 mai. La future députée souhait en outre attendre cette élection pour s’exprimer publiquement.