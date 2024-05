Xterra Trail : plus de 1400 coureurs ont foulé les sentiers de Moorea

Ce week-end, l’île de Moorea a vibré au rythme des trails du VSOP. Les premiers départs ont été donnés vendredi soir à l’occasion de la première édition de la nuit de trails qui a réuni au total près de 500 coureurs. Cédric Wane, Thomas Lubin, Thomas Bouchard et Delbi Villa Gongora ont respectivement bouclé les distances de 25, 50, 75 et 100 kilomètres en tête. Chez les féminines, ce sont Anna Carme, Pauline Said, Elisabeth Albert et Valérie Connan qui ont fini en tête de ces courses de longue distance. Ce dimanche, trois épreuves plus courtes ont été lancées. On en retiendra, entre autres, les performances de Damien Troquenet chez les hommes et celle d’Amandine Matera chez les femmes sur la course de 12 km.

Défi relevé. Le club des Vieux sportifs œnologiquement passionnés (VSOP), présidé par Jean-Michel Monnot, a organisé, entre vendredi et dimanche, sept épreuves de course à pied nature sur l’île sœur. Un challenge de taille, malgré l’expérience de l’association habituée à concocter, pour les sportifs du fenua, des épreuves qui les poussent à se dépasser. Pour sa dernière avant de tirer sa révérence, le VSOP a souhaité marquer les esprits. Et si en 17 ans les épreuves proposées par le club ont évolué, et les distances sont devenues de plus en plus longues, cette fois, les coureurs les plus courageux ont été invités à évoluer sur des distances de 25, 50, 75 et 100 km, en pleine nuit. Au terme de 13h44’41 » de course, c’est le sociétaire de l’ASCEP, Delbi Villa Gongora, qui s’est imposé, suivi de Ludovic Chastang et de Clément Boinnot, qui ont bouclé l’épreuve en 14h57’26 ». La première femme, Valérie Connan, a parcouru la distance en 17h10’30 ».

Sur l’épreuve de 75 km, chez les hommes, c’est Thomas Bouchard qui s’est imposé en 11h55’01 », et chez les féminines, c’est Elisabeth Albert qui a été la plus rapide avec un chrono de 16h51’07 ». La course de 50 km a été remportée par Thomas Lubin en 5h20’50 » et Pauline Said en 6h30’20 ». Enfin, sur la course de 25 km, c’est Cédric Wane qui a franchi l’arrivée en tête chez les hommes et Anna Carme chez les femmes. Au total, avec les trois épreuves de courtes distances organisées dimanche, 1 400 personnes ont foulé les sentiers de l’île sœur ce week-end, un record.