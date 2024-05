Le passeport mobilité des étudiants désormais accessible jusqu’à 28 ans

L’Etat s’était engagé en juillet dernier, lors du Comité interministériel des Outre-mer, à augmenter de deux ans l’âge plafond du «passeport pour la mobilité des études ». C’est chose faite depuis vendredi.

Cette nouvelle mesure permet aux étudiants, jusqu’à 28 ans, de bénéficier de la prise en charge intégrale du billet d’avion aller-retour à destination de leur lieu d’étude. Pour l’État, cette modification qui « prend en compte l’allongement des études supérieures » est une manière de « soutenir les jeunes ultramarins dans leurs mobilités ». Elle vient ainsi compléter les deux dernières mesures prises en novembre 2023 et mars 2024 : l’une permettant la prise en charge d’un deuxième billet aller-retour pour néo-bacheliers et l’autre ouvrant droit à une prise en charge intégrale du billet même aux étudiants non boursiers qui bénéficiaient jusque-là d’une prise en charge à 50%. Pour plus d’informations, les étudiants sont invités à se rapprocher des services du Haut-commissariat.