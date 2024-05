Shiseido Tahiti Pro : un dimanche off, les Polynésiens toujours en course

La Shiseido Tahiti Pro, qui a été lancée officiellement samedi à Teahupoo, est off ce dimanche. Au terme de la première journée, Vahine Fierro, qui est entrée dans la compétition grâce à une wildcard, s’est qualifiée d’emblée pour les quarts de finale dans un affrontement avec la numéro 1 mondiale Caitlin Simmers et Tyler Wright, championne du monde en 2016. Malgré la pression exercée par ses adversaires, notamment Simmers, la surfeuse de Huahine a su tirer son épingle du jeu grâce à une vague exceptionnelle notée à 9,33 points. Mihimana Braye a terminé deuxième de sa série, derrière l’impressionnant Italo Ferreira, champion olympique en 2021, et devra donc passer par la case repêchage. Il affrontera cette fois Griffin Colapinto.