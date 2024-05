Les dix poerava de Miss Tahiti ont fait leur gala

À moins de trois semaines de la grande soirée d’élection, les 10 prétendantes au titre de Miss Tahiti 2024 ont fait leurs premiers pas sur le podium du motu de l’Intercontinental Tahiti. Une soirée glamour, sur le thème de la perle noire, qui a réuni près de 700 spectateurs, tous invités à voter pour leur candidate favorite. La préférée du public du gala est déjà automatiquement sélectionnée pour figurer sur le podium de Miss Tahiti.

Le traditionnel gala de Miss Tahiti a eu lieu samedi soir sur le motu de l’Intercontinental Tahiti. Comme chaque année, le public – composé essentiellement de l’entourage des candidates – n’a pas manqué une miette du spectacle proposé par les dix prétendantes à la couronne de Ravahere Silloux. Au total, 680 personnes ont assisté à cette prestigieuse soirée sur le thème de la perle noire. « Ça a permis au public, aux familles, aux sponsors et partenaires de les découvrir en avant-première », explique Laiana Faugerat. Les candidates ont défilé en maillot, en tenue de créateur local, en robe de soirée et elles se sont même transformées, le temps d’un défilé, en pirates. De quoi détendre et mettre en confiance les purotu qui ont pu vivre « une première expérience sur scène » avant la grande soirée d’élection, le 21 juin à la mairie de Papeete.Les places sont disponibles sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.