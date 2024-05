Autisme : « sur les prises en charge, on manque de moyens »

Comme chaque année depuis six ans l’association « Entre deux mondes » a organisé sa journée de sensibilisation à l’autisme ce samedi au parc Paofai. Objectiff : informer le grand public sur ce « handicap invisible » qui serait de plus en plus diagnostiqué chez les jeunes enfants (0-6 ans) du fenua.

Le travail engagé il y a huit ans par « Entre deux mondes » porte ses fruits. Cette association de parents concernés par les troubles autistiques organise chaque année depuis six ans une journée de sensibilisation. Elle a eu lieu ce samedi au parc Paofai de Papeete. Toboggans gonflables, animations gratuites, buvette, mais surtout des ateliers d’information sur ce « handicap invisible ». Objectif : informer le grand public sur l’autisme afin de favoriser l’inclusion de ceux qui en souffrent. Selon Caroline Bravi, présidente de l’association, « les choses évoluent, elles évoluent lentement, mais elles évoluent. »

« Une envie de travailler ensemble »

Un constat qu’elle peut faire grâce aux partenariats nés ces dernières années : il y a « une envie de travailler ensemble », dit elle, des associations de parents, du secteur médical et de celui de l’éducation. Un travail en commun qui fait avancer l’association dans son combat vers une meilleure reconnaissance de cette maladie. « Il y a un début d’apprentissage et de compréhension de l’autisme en général, se réjouit la mère de famille. On n’est plus sur les préjugés qu’on voit à la télévision. Aujourdhui, les gens apprennent un petit peu plus à découvrir ce que c’est exactement. »

De plus en plus de cas chez les jeunes enfants

Un phénomène qui est logiquement accompagné par une hausse des cas diagnostiqués, en tout cas chez les jeunes enfants. D’après Yolaine Coussot, pédopsychiatre au Centre d’action médico-social précoce de Polynésie, où chaque année, un tiers des quelque 300 patients suivi spar l’établissement souffrent de troubles du comportement s’apparentant aux symptômes de l’autisme.

« L’autisme c’est tellement vaste »

« Je ne sais pas s’il y’a un rebond ou si on les prend en charge différemment, ajoute encore la professionnelle. L’autisme, c’est tellement vaste qu’on ne peut pas avoir un projet de soins ou une démarche précise. Il faut vraiment prendre l’enfant dans sa globalité. » Mais pour y parvenir il faudrait « multiplier les structures » et pouvoir disposer de moyens plus importants pour accompagner ces enfants. Elle appelle ainsi les autorités « à une prise de conscience » et demande à ce que la prise en charge et l’accompagnement fasse partie de leurs priorités.