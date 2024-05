Après 17 ans de courses, le VSOP, organisateur des Xterra, va tirer sa révérence

Le club des vieux sportifs œnologiquement passionnés (VSOP) prend sa retraite. Les courses de l’année 2024, le marathon de Moorea, la Nuit des trails et le triathlon nature, seront les dernières organisées par les « trois papis » que sont Jean-Michel Monot, Jean-Pierre Le Loch et René Sabatier. Ils espèrent bien que toute cette organisation, et notamment celle des Xterra, qu’ils font vivre depuis 2015, sera reprise. Mais ils estiment que le bénévolat a atteint ses limites : pour l’association, une entreprise privée doit prendre ces courses en main.

La nuit des trails se prépare avec le premier ultratrail organisé en Polynésie française et ce sera le baroud d’honneur du club VSOP créé en 2006 par quatre passionnés de sport nature. Jean-Michel Monot, Jean-Pierre Le Loch et René Sabatier arrêteront à la fin de l’année 2024 l’organisation des courses Xterra sur Tahiti et Moorea. Une décision qui avait commencé à fuiter dans le milieu sportif mais qui n’avait pas été officialisée jusque-là. Les trois hommes souhaitent se remettre au sport, notamment Jean-Michel Monot. Le cofondateur et président du club des « Vieux sportifs œnologiquement passionnés », a été un des premiers français à pratiquer le triathlon en 1983 puis à s’engager sur des raids aventure dès 1988. Marathon des sables, Tour Divide… Il rigole en disant que vu son âge, 60 ans passés, il a peut-être encore quelques années pour en profiter avant de ne plus pouvoir faire ce genre d’épreuves. Mais surtout, ils désirent retrouver du temps pour eux.

« Ceux qui n’ont pas organisé de courses ne se rendent pas compte »

« Ça fait 17 ans, on a commencé en 2007, c’est très très compliqué, pour tous ceux qui n’ont pas organisé de courses, ils ne se rendent pas compte. Mais les organisateurs de trails, courses nature, savent que c’est un investissement temps énorme, tous nos week-ends sur trois mois de l’année. La deuxième raison, c’est l’âge, il faut savoir que les trois papis, Jean-Pierre, René et moi on a tous plus de 60 ans. On a montré qu’on était capable de donner notre temps et de nos savoirs pour créer de jolies courses et surtout finir en beauté par une course de nuit. »

Le VSOP avait fait sa renommée avec les nombreuses courses organisées sur Tahiti et Moorea, notamment celles siglées de la marque Xterra : la Transtahitienne à Tahiti qui consiste à relier Papenoo à Papeari en passant par la montagne, en course à pied ou en vélo, les trails et les triathlons nature à Moorea. En 2019 le club avait fusionné avec Moz Team et ensemble ils avaient créé la compétition swimrun sur Moorea. Puis les deux entités s’étaient finalement séparées en 2023, la Moz Team gardant l’épreuve du swimrun et le VSOP reprenant les trails et le triathlon nature.

Une entreprise plutôt qu’une association ?

« On avait décidé de reprendre les rênes du club l’année dernière en milieu d’année, pour finir en beauté en 2024, il y a longtemps qu’on voulait faire un ultra trail c’était la bonne occasion », explique Jean-Michel Monot. Le VSOP a également organisé le marathon de Moorea en mars : « On était très satisfait on espère que quelqu’un le reprendra l’an prochain. »

Justement, quid de la succession ? Si Jean-Michel Monot explique avoir des amis intéressés par une reprise, rien n’est arrêté aujourd’hui mais surtout, il estime que le bénévolat a atteint ses limites et espère qu’une entreprise privée reprendra l’organisation de ces événements sportifs. « Rien n’est arrêté aujourd’hui. Nous, on fera ce qu’il faut auprès de nos amis pour les aider, leur apporter nos connaissances. On pense qu’il peut y avoir une reprise mais avec les nouvelles contraintes administratives, formulaires, suivi, je pense que ce genre de courses, assez importantes, internationales, il faut passer en société. »