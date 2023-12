Le Aremiti Swimrun Moorea revient en 2024

Contrairement à ce qui était prévu depuis que les chemins du VSOP et de la MozTeam se sont séparés, l’épreuve Swimrun de Moorea au lieu le 25 aout prochain. La MozTeam plébiscitée par les athlètes mais aussi par le sponsor principal de la course a finalement préféré reconduire l’épreuve dès l’an prochain au lieu d’attendre 2025.

Des rumeurs l’annonçaient et c’est désormais officiel. La MozTeam reprend l’organisation du Aremiti swim run Moorea dès 2024. Cette épreuve, organisée d’historique par le VSOP-MozTeam, dans le cadre des courses du label XTerra, devait être passée sous silence l’an prochain, avaient annoncé les organisateurs en novembre dernier. Finalement face à la « déception des athlètes » mais aussi sous l’impulsion de leur principal sponsor et base de départ, l’Aremiti, le club de Moorea décidé de reprendre dès la prochaine saison. « On aurait peut-être risqué de casser une dynamique qui fonctionnait bien », avoue Jérôme, secrétaire du club.

L’épreuve aura donc lieu le 25 août. Une date qui n’a pas été simple à caler « dans un calendrier déjà bien chargé » mais qui a finalement été retenue et intégrée aux programmes des compétitions de la fédération de triathlon. Ce qui est certain, c’est que de belles compétitions sont programmées sur l’île sœur l’an prochain avec notamment les courses du label X Terra. Rappelons au passage que des premiers « ultras » longue distance de 50 et 100 km sont d’ores et déjà prévus, mais aussi le Marathon de Moorea, le X terra triathlon du mois d’octobre, auquel vient désormais s’ajouter le Swimrun.

À noter aussi que le dimanche 2 juin le club Punaruu organisera lui aussi une épreuve Swimrun à Punaauia… de quoi se mettre en jambes pour le 25 août.

