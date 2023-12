350 sans-abris invités pour une soirée à la présidence

Ce jeudi soir, à quelques jours de Noël, le gouvernement avait invité les sans-abris qui le souhaitaient à une repas une soirée festiva à la Présidence. Au programme : chant, distribution de repas, animation. L’événement a été organisé par la DSFE, avec les centres Emauta et Te Torea, mais aussi, cette année, avec le RSMA et le CFPA.

Chants religieux ou festifs, décorations, diner et sourires… Le grand chapiteau de la présidence s’est déjà mis à l’heure de Noël ce jeudi soir pour la traditionnelle soirée offerte par le gouvernement aux sans-abris. Plus de 400 d’entre eux avaient été « sondés », grâce à Te vaiete, Emauta et Te Torea, dans la zone urbaine de Papeete ou ailleurs à Tahiti. 350, environ, avaient répondu présents.

Avant de lancer la soirée, Moetai Brotherson, de retour des Marquises, a suivi une maraude qui l’a emmené dans plusieurs quartiers de Papeete, avant de rejoindre ses convives à table. « Noël est traditionnellement une période de partage et de générosité, le célébrer avec les plus démunis permet de les intégrer socialement et de les inclure dans les festivités, écrit la présidence. Ce qui peut contribuer à leur redonner une certaine dignité humaine et à briser l’isolement auquel ils sont souvent confrontés ».

Cette année, les stagiaires de la filière métiers de l’accueil du tourisme et de l’hôtellerie du RSMA et du CFPA ont aussi donné du leur en encadrant, aux côtés de bénévoles, tout ce repas et cette soirée. « Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des chantiers pédagogiques, afin d’offrir aux jeunes stagiaires une immersion dans le monde du travail », précise le gouvernement.