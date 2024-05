Première course de 100km en Polynésie avec la Nuit des trails

Départ à 20h le vendredi 24 pour quatre courses nature : 25km, 50km, 75km ou 100km. Les traileurs inscrits à la Nuit des trails du week-end du 24, 26 et 27 mai prochain, pourront décider, au moment même de la course, de la distance qu’ils souhaitent faire. Objectif du club VSOP qui organise l’événement sous la franchise Xterra : « motiver les gens à se surpasser ».

Depuis 2015, le club des vieux sportifs œnologiquement passionnés (VSOP) organise les trails nature sous la franchise Xterra. Les distances sont devenues de plus en plus longues au fil des années, jusqu’à atteindre 55km. Il ne manquait plus que l’ultratrail à leur calendrier de courses, c’est chose faite avec le premier 100km organisé à Moorea cette année. Et les coureurs auront le choix car tous s’élanceront à la même heure, le vendredi 24 mai, à 20h, et pourront choisir leur distance en fonction de leur forme : 25, 50, 75 ou 100 kilomètres, comme l’explique Jean-Michel Monot, président du VSOP : « L’objectif est de parcourir au moins ces 25 ou 27km de nuit avec la possibilité quand vous arrivez au refuge numéro un, situé à La Bounty, donc au 20e km de continuer plus loin, en se disant j’ai 24h pour faire un maximum de kilomètres, je préfère partir sur 50 km. C’est ce qu’on veut faire : motiver les gens pour se surpasser, aller plus loin que leurs peurs. Ah non je ne pourrais jamais faire 50… si ! c’est possible de faire 50km, tu as le temps de te reposer, t’alimenter, il y a des refuges, etc. »

Et une bonne nouvelle pour les coureurs : il « suffira » d’arriver à la fin des 25km pour espérer avoir une récompense. En effet, si un coureur arrête sa course au 60e km par exemple, il sera classé et recevra un trophée pour la course des 50km. Même chose pour toutes les distances. Temps limite pour parvenir au bout de sa course : 26 heures après le départ avec un cut-off fixé à 19h30 le samedi soir, à l’entrée du Rotui, au pamplemoussier. La soirée se terminera sur un dîner de gala avec concert et ma’a Tahiti. Le lendemain, la fête continue avec un 12km au programme qui partira depuis le cœur de la vallée de Opunohu pour se terminer sur la plage de Tahiamanu. Les enfants pourront également participer aux courses avec un 1km et un 3km organisés le dimanche.

Des mois de préparation pour tracer les sentiers

Le club VSOP passe ses week-ends en montagne depuis plusieurs mois pour préparer et baliser les sentiers, avec un accent mis sur la sécurité. « On discute des tracés avec le groupe, les associations de Moorea, en priorisant la sécurité. On ouvre des bretelles pour éviter de se mettre en difficulté sur des parcours vertigineux, pentues et les rendre accessibles pour les secouristes », explique Jean-Pierre Le Loch, vice-président de VSOP. Le travail sur ordinateur avec des plans permet d’avoir une première idée avant d’aller sur le terrain avec tronçonneuse, coupe-coupe, rotofil et souffleur. La boucle de 50km a demandé cinq mois de préparation. « C’est énormément de travail. Dès le mois de janvier cette année, on a commencé à repérer les pistes, à les nettoyer, effectivement si on veut être prêt pour le mois de mai, il faut s’y prendre très longtemps à l’avance surtout qu’ici il y a des intempéries, des coups de vent, qui font tomber les arbres, et on est obligé de repasser plusieurs fois », précise René Sabatier, également au VSOP. Mais les difficultés sont oubliées avec les sourires des participants : « Même si c’est difficile, on est content de faire plaisir aux coureurs et de présenter des événements qui en général se passent bien. Les gens sont heureux et nous c’est notre plaisir, c’est notre bonheur, de voir des gens heureux sur nos courses. Les moments de fatigue et de stress et bien on les oublie, on est toujours très heureux d’être avec eux. »

Des panneaux réfléchissants et des barres lumineuses pour guider les coureurs

Particularité des trails 2024, ils se dérouleront pour une grande partie de nuit, mais la date n’a pas été choisie par hasard car la pleine lune devrait aider les coureurs à trouver leur chemin. Et des lumières spéciales vont être installées : « Le fléchage traditionnel va être augmenté en nombre de panneaux, nous avons commandé une centaine de panneaux et surtout ils sont réfléchissant dans la nuit avec des frontales. On a fait des essais, ça a l’air de bien fonctionner. Et c’est une nouveauté : nous allons essayer de positionner tout le long des 50km, des barres lumineuses qu’on va percuter le soir et qui vont pendant 12 heures donner une lumière sur le tracé. Ça n’éclairera pas le tracé mais on pourra aller d’une lumière à l’autre, ce qui sera un bon point de repère. »

Plus d’une centaine de jalonneurs seront également positionnés sur le parcours et des professionnels de santé seront prêts à intervenir si besoin. « Nous voulions une sécurité optimale », explique Jean-Michel Monot. Et faire de cette Nuit des trails une grande réussite car pour les trois hommes, il s’agira des derniers trails Xterra qu’ils organisent.