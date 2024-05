Color Fun Run : toujours autant de succès

Entre 2 500 et 3 000 personnes étaient au rendez-vous de cette 9e édition de la Color Fun Run organisée par la Tahitian Running Team. Huit stands de couleurs, répartis sur 2km à courir sans se presser puis que non chronométrés, l’unique objectif de cette course est de revenir le plus coloré possible et surtout de s’amuser. Les bénéfices de l’événement seront reversés à deux associations : la Frat, dont neuf enfants ont fait la course, et l’API (association pour l’insertion de la commune de Papeete).