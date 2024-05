Un plan d’urgence face à la pénurie de médecins au dispensaire de Bora Bora

À la suite du départ imprévisible de deux des trois médecins de la Direction de la santé affectés au dispensaire de l’île de Bora Bora, une carence de soins médicaux est constatée, un plan d’urgence a été mis en place par le Pays.

À compter du mercredi 15 mai 2024, un plan d’urgence de continuité des soins a été mis en place par le ministère de la Santé et la Direction de la santé (DSP) en collaboration avec l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) et la Caisse de prévoyance sociale (CPS), afin de garantir à la population de Bora Bora un accès à la filière d’urgences et aux soins médicaux courants. Ce plan d’urgence comporte trois parties :

La garantie d’au moins un médecin assurant la prise en charge des urgences 24h/24, 7j/7 au dispensaire, en collaboration avec des opérateurs privés et les médecins d’autres entités de la Direction de la santé ;

L’organisation régulière de vacations de médecine générale afin de répondre aux missions de santé publique qui incombent au dispensaire de Bora Bora et notamment les missions de protection maternelle et infantile et de santé scolaire ;

L’application du tiers payant pour les consultations chez les 5 médecins libéraux de l’île permettant ainsi un accès facilité et moins coûteux aux soins (5 % en longue maladie soit 190 FCFP et 30 % pour la maladie soit 1 140 FCFP, à la charge des patients).

Lors de la conférence de presse du gouvernement ce vendredi, le ministre de la Santé Cédric Mercadal a évoqué, au rang des challenges de la santé publique dans les îles, la difficulté pour les soignants de se loger face à la multiplication des locations touristiques. Le Pays devra construire des logements pour ses personnels de santé, a-t-il reconnu.

Avec communiqué.