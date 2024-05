Originaire de Papara par son père et de Mataiea par sa mère, Herehia Sanford est guide naturaliste. La candidate n°9 accorde qui dit avoir grandi « près des montagnes, mais aussi de la mer » accorde une place importante à la culture polynésienne et à l’environnement. Âgée de 27 ans, elle est la doyenne de l’aventure Miss Tahiti et souhaite, par le biais de cette « expérience », pouvoir « motiver » la population à se réapproprier son identité.

Participer à Miss Tahiti, c’est déjà une victoire pour Herehia Sanford. Âgée de 27 ans, la candidate n°9 est la doyenne du concours. Alors qu’elle est encore, avec ses neuf autres camarades d’aventure, en pleine préparation du gala et de la soirée d’élection, elle se déclare déjà victorieuse. « Jusqu’à l’âge de 8 ans, je ne m’exprimais jamais à l’école, confie la jeune femme. Je souffrais de bégayement sévère et aujourd’hui pouvoir m’exprimer devant toute la Polynésie, c’est une grande victoire pour moi. » La jeune femme qui sait qu’elle ne décrochera pas le titre suprême puisqu’elle ne répond pas au critère de taille pour participer à Miss France, évoque donc ce concours comme un « accomplissement personnel ». Fille unique de ses deux parents – séparés alors qu’elle n’était qu’un bébé – elle explique avoir grandi dans une grande famille. « Je peux dire que j’ai des frères et sœurs, car ma mère était mariée pendant 11 ans à un homme qui avait déjà sept enfants », explique Herehia qui n’oublie pas non plus, les moments passés avec ses nombreux cousins et ses cousines.

Allier nature et sport

Passionnée de sports et de nature, elle explique qu’elle « aime lier les deux » en pratiquant des randonnées pédestre ou aquatique, du surf et la pêche aussi. Parmi les endroits qui ont marqué son esprit, elle cite le mou’a puta qu’elle dit avoir gravi à deux reprises aux côtés de son père qui exerçait en tant que guide de randonnée. Elle évoque aussi le lac Vaihiria où la légende raconte que ses ancêtres fabriquaient du tapa. La jeune femme dit également avoir été élevée entre terre et mer. Deux éléments qui lui sont cher et qu’elle garde en tête au quotidien par le biais notamment de sa profession. Herehia se dit « très ancrée » dans la culture et souhaiterait inciter la jeunesse à suivre ses pas. « C’est à nous, enfants du fenua, de préserver tout ce qui nous reste, clame-t-elle. Notre patrimoine naturel et culturel, c’est ce qu’il a de plus important pour moi. Parler notre langue, respecter ses parents, connaître sa généalogie… Tout ça, c’est sacré et qu’on en s’en rend compte, on voit les choses différemment. Une plante, un oiseau, un dauphin, un poisson, c’est tellement sacré. J’aimerais préserver ça, j’aimerais qu mes enfants voient la même chose que ce que je vois aujourd’hui et que leurs enfants puissent eux aussi voir ce que j’ai vu dans ma jeunesse. »

Pour voter pour Herehia Sanford, envoyez « MISS TAHITI 9 » au 7588. L’élection aura lieu le 21 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places pour le gala le 25 mai à l’InterContinental et les places pour la soirée d’élection le 21 juin à la mairie de Papeete sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.