Appel à témoins pour une disparition inquiétante

La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver Steven Maran, 31 ans, qui a disparu depuis le 14 avril dernier. Déjà relayé sur les réseaux sociaux et notamment sur la page du député et représentant, Steeve Chailloux, les premières recherches sont restées vaines.



L’appel à témoins a été officiellement envoyé aux médias par la gendarmerie mais il tourne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, relayé notamment par Steeve Chailloux, sur sa page Facebook. Steven Maran, 31 ans, a disparu et n’a pas donné de nouvelles à ses proches depuis le 14 avril dernier. Les premières recherches sont restées vaines, indiquent les forces de l’ordre qui précisent que l’homme est brun, qu’il mesure environ 1,93 mètre et est de corpulence normale. Sur l’avis de recherche diffusé par la famille, on pouvait lire que sa voiture avait été retrouvée dans le parking de la plage située à côté de Tahiti Village, en face de la station mobile du méridien, à Punaauia. Les personnes ayant des informations peuvent contacter la brigade de gendarmerie de Punaauia au 40 50 76 05 ou composer le n°17.