Foot : l’AS Pirae s’offre une finale de Ligue des champions

Portés par leur public au stade Pater, les orange sont venus à bout des Fidjiens de Rewa en demi-finale de cette O’league. Menés 1 à 0 à quelques minutes du coup de sifflet final, ils ont signé une remontée miraculeuse dans un temps additionnel riche en penalty, puis fait la différence en prolongation : 4 – 2 score finale. Rendez-vous est donc pris ce vendredi, en finale, contre Auckland City, 11 fois vainqueur de la compétition océanienne, et tombeur de l’AS Magenta en demi.

Jusqu’au bout du suspens, ce mercredi soir en O’League. Le public, qui était venu nombreux dans les tribunes de Pater, ne s’y est pas trompé : la demi-finale entre l’AS Pirae et Rewa a été haletante et relevée. Et ce même si les deux équipes, pendant de longues minutes en début de match, se sont jaugées, travaillant leur organisation, mais en ne se créant que peu d’occasion. C’est une faute polynésienne dans la surface qui donnera aux Fidjiens l’occasion de prendre l’avantage : 0 – 1 sur penalty de Patrick Joseph à la 35e minute de jeu. Pirae n’est pas abattu, maintient sa défense, mais reste fébrile en attaque. Il faudra une autre faute, une main cette fois, pour ouvrir aux champions de Polynésie la voie des filets en toute fin du temps règlementaire : Désiré NGiamba transforme, et récidive quelques minutes plus tard sur un deuxième penalty. La demi-finale aurait pu s’arrêter là mais Rewa égalisera presque immédiatement, toujours dans le temps additionnel et toujours sur penalty. Il faudra donc jouer les prolongations pour voir Pirae enfin libérer son jeu et faire la différence : Patrick Tepa trouvera les cages, avant un but contre son camp du Fidjien Peniame Drova qui scellera le score, 4 – 2. Raimana Li Fung Kuee confie son soulagement au micro de la FTF :