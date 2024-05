Un sexagénaire tué dans une bagarre à Huahine, un homme en fuite

Selon nos confrères de TNTV, un sexagénaire a trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi à Huahine. Une bagarre aurait éclaté avec un autre homme qui s’est enfui et est actuellement recherché par la gendarmerie.

Un sexagénaire a été retrouvé sans vie dans la nuit de vendredi à samedi par la gendarmerie à Huahine. Appelée aux alentours de 2 heures du matin pour intervenir sur une bagarre, les forces de l’ordre n’ont pu que constater le décès d’un homme, âgé d’une soixantaine d’années, dont le corps était marqué par des traces de coups et présentait une plaie profonde au niveau des poumons, rapportent nos confrères de TNTV. Un autre homme, impliqué dans la bagarre et identifié par la gendarmerie, s’est enfui avant l’arrivée des forces de l’ordre et est actuellement recherché.