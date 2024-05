Macron en Nouvelle-Calédonie : « l’apaisement ne peut pas être le retour en arrière »

Au dixième jour des émeutes qui secouent le Caillou et notamment l’agglomération de Nouméa, le président Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie pour une visite éclair. Elle vise à rassurer les familles et entreprises calédoniennes victimes des violences qui perdurent, à rétablir le dialogue et accélérer le retour à l’ordre sur le Caillou après dix jours de violences. Le suivi en direct avec notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes.

Pas de « retour en arrière ». Emmanuel Macron appelle à un « apaisement constructif » et à la recherche d’une « solution » politique, mais sans revenir sur le résultat des trois référendums qui ont acté le maintien du territoire ultramarin dans la République. « L’apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L’apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l’expression populaire qui s’est déjà jouée. L’apaisement ne peut être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait », a dit le chef de l’Etat devant des élus et représentants des forces vives de l’archipel, secoué par une plus d’une semaine d’émeutes. « Néanmoins, nous devons remettre toutes les parties prenantes autour de la table », a-t-il plaidé.

Pas de départ des forces de l’ordre pour les Jeux. Les quelque 3 000 forces de sécurité déployées en Nouvelle-Calédonie face aux récentes émeutes « resteront aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux olympiques », a promis le chef de l’État en se disant plutôt défavorable à une prolongation de l’état d’urgence, à condition que les barrages soient levés. « La première chose, c’est l’ordre, le calme, la paix et la situation qui est encore aujourd’hui en cours, évidemment me préoccupe », a déclaré le chef de l’Etat à Nouméa. Après avoir observé une minute de silence en hommage aux six morts de ces derniers jours, il a notamment déploré des épisodes de « racisme » dans « l’accès à l’alimentation » et souligné « la grande détresse de beaucoup de nos compatriotes sur les questions d’accès aux soins ».

Hausses de prix « illégales » dans les magasins. En pleine visite présidentielle, le gouvernement calédonien a constaté que certains commerçants profitent des circonstances d’émeutes pour augmenter « de manière exagérée » les prix de leurs produits dont certains sont réglementés, et qui par conséquent ne peuvent pas subir de telles hausses. Cette pratique, illégale, est d’autant plus inacceptable et intolérable, en particulier en cette période où la solidarité et la responsabilité collective doivent primer, fustige, dans un communiqué, le gouvernement, qui tient à rappeler à l’ensemble des commerçants l’importance de pratiquer des prix « contrôlés, justes et raisonnables ». Afin de garantir le respect de ces principes et de protéger les consommateurs contre toute forme d’abus, l’exécutif annonce mettre en place « des mesures strictes » de contrôle des prix, sans en dévoiler davantage. « Le gouvernement est fermement déterminé à protéger le pouvoir d’achat des citoyens et à garantir des pratiques commerciales équitables et compte sur la coopération de tous les commerçants pour traverser cette période avec solidarité et responsabilité. »

Retirer la réforme, ce serait « faire gagner la violence, pour Nicolas Metzdorf. Au Haut-commmissariat, les élus calédoniens commencent à affluer et détaille aux médias leurs attentes pour cette rencontre. » J’attends qu’Emmanuel Macron donne les moyens aux forces de l’ordre pour rétablir la paix. Qu’il constate la réalité du terrain en Nouvelle-Calédonie. Pour proposer des bonnes solutions il faut faire un bon constat, explique le député Nicolas Metzdorf, rapporteur du très contesté projet de loi constitutionnelle. La mission du dialogue ce n’est pas ce qui va régler les choses et pour moi ce n’est pas ça. Pour moi c’est une reprise en mains du dossier par Emmanuel Macron. Je suis plus que jamais opposé au report du Congrès de Versailles, ce serait faire gagner la violence ». Le président du Congrès Roch Wamytan, plutôt discret depuis le début de la crise, est lui aussi haut-commissariat mais n’a pas souhaité faire de déclaration à la presse.

« Le retour au calme le plus vite possible ». Dès sa sortie de l’avion, le président Emmanuel Macron a pris la parole sur le tarmac de La Tontouta. « Ma volonté est d’être au côté de la population à Nouméa et que le plus vite possible ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité ». Sur la durée de sa visite, le président de la République assure n’avoir « pas de limite » de temps sur place et promet que des « décisions seront prises » à l’issue de ses entretiens.

Le chef de l’État a atterri à la Tontouta à 8h30 heures de Nouméa (11h30 à Tahiti). Après une brève allocution sur le tarmac, et un survol de la zone urbaine de Nouméa en hélicoptère, le président, accompagné, entre autres, par le ministre de l’Intérieur et des Outre mer Gérald Darmanin, la ministre déléguée aux outre-mer Marie Guévenoux, le ministre des Armées et ancien ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, doit se rendre au haut-commissariat. Il doit s’y entretenir avec le Haussaire Louis Le Franc puis participer à une rencontre républicaine avec l’ensemble des élus de Nouvelle-Calédonie et les acteurs économiques.

Article mis à jour régulièrement grâce à notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes