Le réseau mobile Vini en panne : le service SMS indisponible depuis ce matin

Onati vient d’annoncer que le réseau mobile Vini connait en ce moment des perturbations. Le service SMS est indisponible depuis 8h ce matin. Jeudi, c’est le service Internet fixe qui avait des problèmes, là non plus sans donner d’explication réelle.

Le réseau mobile connait actuellement des perturbations chez Vini. Le service SMS est indisponible depuis ce matin et les services internet mobile ainsi que les appels sont affectés de manière aléatoire. Onati invite ses clients à éteindre et rallumer son téléphone, désactiver et réactiver le mode avion ou essayer la même manipulation avec le Wi-Fi. L’entreprise précise que ses équipes sont mobilisées et « travaillent sans relâche » pour identifier l’origine de cette panne et rétablir les services dans les plus brefs délais.

Hier jeudi, jour du relais de la flamme, ce sont les services Internet fixe qui connaissaient des difficultés. Un « dysfonctionnement technique » était à l’origine du problème qui a été réglé dans la journée, assurait Onati.

Des difficultés qui posent question, puisque Onati ne dit rien des origines réelles de ces « dysfonctionnements » alors que le Relais de la flamme était une sorte de test en miniature avant les épreuves olympiques de surf qui arrivent. Que se passera-t-il alors ?