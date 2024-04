Quand le net africain s’emballe autour de faux « géants polynésiens »

Une vidéo montrant des « géants polynésiens » de plusieurs mètres de haut qui auraient vécu jusqu’au début du XXe siècle sur l’île de Maupiti est devenue virale, ces derniers jours sur certains réseaux, notamment en Afrique. Des médias locaux ont même dû publier un « fact-checking » pour expliquer que ces images avaient été générées grâce à une intelligence artificielle.

« On pense qu’au début du XXe siècle, des géants existaient sur l’île de Maupiti, ils vivaient en paix et en harmonie avec les gens normaux. Où sont-ils allés ? ». C’est par cette interrogation, des plus troublantes, que la vidéo d’une minute de long est introduite, depuis quelques jours, par divers comptes anonymes sur les réseaux sociaux internationaux. Les images, oscillant entre le noir et blanc et le sépia, montrent des individus bien portant semblant mesurer entre trois et quatre mètres de haut, pendant que la voix off parle d’une « race de gentils géants qui protégeaient l’île et ses habitants des menaces extérieures ».

« Les Polynésiens ont du sang de géant »

Habillés de pareo et de couronnes de fleurs et de coquillage, arborant des tatouages, les géants en question pourraient effectivement paraitre polynésiens, si on ne s’attarde pas sur certains détails. Des chapeaux et vêtements extravagants, des scarifications… Et plus tard dans la vidéo, des troisièmes mains qui apparaissent dans certains portraits et même des créatures géantes au corps de crocodile ou de poisson qui se glissent au milieu de ce diaporama mouvant. Ce qui n’a pas empêché certains internautes de réagir au premier degré. « C’est une tragédie qu’ils aient disparu », « Qu’est ce qu’ils mangeaient ? », « Les Polynésiens ont du sang de géant », « Il y avait des géant à l’époque, la Bible en parle », lit-on, au fil des commentaires, sous des publications X (ex-Twitter) ou Twitter ayant récolté, chacune plusieurs dizaines de milliers de réactions et plusieurs millions de vues.

Réflexions internationales sur les dangers de l’IA

La vidéo, dont le majorité des internautes ont heureusement compris qu’elle n’était pas authentique, a eu un succès particulier sur les réseaux africains. Assez, en tout cas pour que l’AFP Afrique y consacre un « fact-checking », qui confirme sans surprise, qu’elle a été générée par intelligence artificielle. C’est d’ailleurs un compte baptisé « The AI Experiment » qui a, en premier, posté la vidéo, voilà cinq jours, précisant clairement l’avoir fait généré par une IA. Elle avait alors déjà été vue 11 millions de fois. L’AFP Afrique en profite pour détailler les réflexions internationales en cours, du côté de l’ONU, sur les conséquences négatives au long terme de l’IA, notamment en matière d’emploi, de culture et surtout d’information. Des images générées par des programmes de plus en plus performants et accessibles ont déjà « répandu la confusion en ligne à propos d’élections, du conflit Israël – Hamas ou de catastrophes naturelles », pointe l’agence de presse.