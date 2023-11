Pas de swim run, mais un Ultra au programme des XTerra de Moorea

Après des turbulences dans l’association, le VSOP-Mozteam, devenu VSOP-XO a annoncé son calendrier pour l’année à venir. Et il réserve quelques surprises : Le weekend de trail X Terra accueillera des « ultras » longue distance de 50 et 100 km prévues lors de la nuit la plus lumineuse de l’année. Le VSOP va également reprendre l’organisation du Marathon de Moorea mais se résout en revanche à annuler le XTerra SwimRun qui pourrait être reconduit en 2025.

VSOP-XO, c’est le nouveau nom du VSOP-MozTeam, organisateur des épreuves XTerra depuis 2019. A l’époque, le club des « vieux sportifs œnologiquement passionnés » – qui a fêté ses 17 ans d’âge cette année – avait fusionné avec la jeune association de Moorea. Un partenariat fructueux qui a contribué au succès de l’épreuve de 2019… tellement grand, qu’en 2021, après une année 2020 blanche, Jean-Michel Monot, l’un des fondateurs de l’association, avait décidé de passer le flambeau à l’équipe de l’île sœur. Après avoir laissé la place à Thomas Mourier ses deux dernières années, l’ancien président a finalement repris le flambeau « pour pouvoir continuer à proposer des compétitions sous des labels de courses internationaux ».

Fin d’un partenariat de 4 ans

Après quatre ans de partenariat, les « vieux sportifs œnologiquement passionnés » préfèrent « retrouver l’ancien esprit » des épreuves, qui font « la renommée » de leur club. Ce retour en arrière serait motivé par une perte de qualité sur les compétitions. Le nouveau bureau reproche à l’ancien « un manque de sécurité » sur les épreuves avec notamment l’absence de médecin, mais aussi « l’envie de faire au plus simple », sans le traditionnel moment convivial, ADN des épreuves du VSOP. « L’idée, c’est de retrouver le côté sportif, challenge, mais aussi celui de proposer un moment où tout le monde se retrouve pour repartager les moments de la course », explique Florent Poli, qui a repris depuis août la trésorerie du club.

Un vrai marathon international

Le VSOP-XO a donc établi un calendrier des compétitions pour 2024. Au programme sur Moorea de gros rendez-vous à venir, avec d’abord, les 30 et 31 mars prochains, l’organisation du célèbre marathon repris à Moorea Events. L’objectif étant d’en faire « l’événement course sur route de l’année » en y apportant, entre autres, une dimension plus internationale. « Jusqu’à présent, on avait surtout des gens de la région Pacifique qui venaient, précise le trésorier du club. On aimerait bien avoir plus de personnes venant de l’étranger, mais aussi attirer plus de Polynésiens ». Pour y parvenir les nouveaux organisateurs ont revu le format et le parcours de l’épreuve « pour la rendre plus accessible » et créer « plus d’engouement ». Le départ sera donc donné plus tardivement et le parcours se dessinera sur une partie « plus restreinte » autour de l’île.

Un ultra-trail au fenua

Innovation également sur le Xterra trail – d’ores et déjà considéré comme le rendez-vous incontournable des traileurs – qui proposera cette fois aux engagés, en plus des distances traditionnelles, des « ultra-trail ». Une grande nouveauté qui devrait mobiliser les coureurs les plus costauds du 24 au 25 mai, à l’occasion de « la nuit des trails » proposant des épreuves de 50, 75 et 100km, au cours de « la nuit la plus lumineuse de l’année ». Les courses pour les plus jeunes sont toujours d’actualité, avec des parcours de 1, 3 ou 12km prévus le dimanche 26 mai. Enfin, pour clore son calendrier, l’association prévoit bien évidemment son week-end dédié au triathlon nature. Il aura lieu les 12 et 13 octobre prochains sur des épreuves que l’on connaît désormais : le triathlon M le samedi puis le fun tri, le XS ainsi que le Short Track le dimanche. Un programme conséquent ne mentionnant, par contre, aucune épreuve de Swim-Run. En revanche, le VSOP -XO prévoit l’organisation des épreuves de la Transtahitienne, qui reste encore à confirmer.