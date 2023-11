Exposition Ta’ata Tahiti : une invitation à remonter le temps

La bibliothèque de l’Université de la Polynésie française fait découvrir au grand public, jusqu’au 15 décembre, une soixantaine des quelque 800 photographies du fonds Christian Gleizal. Il s’agit de clichés capturés de 1989 à 1991 – entre Tahiti, Moorea, Huahine, Rurutu, Napuka et Ua Pou – mettant en scène des Polynésiens dans la vie quotidienne.

Un plongeon dans le passé. C’est ce que propose la bibliothèque de l’Université de la Polynésie française au travers de l’exposition baptisée Ta’ata Tahiti. Un nom qui n’a pas été choisi au hasard, puisque les œuvres exposées sont les fruits d’un projet du même nom, porté il y a plus 34 ans cette année. À l’époque, l’auteur Christian Gleizal en collaboration avec le photographe Jean-Claude Bosmel et l’anthropologue Bruno Saura, souhaitaient créer « un ouvrage généalogique de la Polynésie Française ». Ensemble, ils ont ainsi immortalisé de 1989 à 1991 un échantillonnage de personnages allant des plus connus, issus de grandes familles, jusqu’aux habitants « inconnus » des îles. Au total, ce sont quelque 800 individus qui ont été photographiés à Papeete, Taravao, Moorea, Huahine, Rurutu, Napuka et Ua Pou… Ces trésors n’ont finalement jamais servi tellement « le projet était énorme » se souvient Bruno Saura. La collection comprenant « des textes et ce fonds de photos merveilleux » a été cédé à la bibliothéque de l’UPF « qui a décidé de les sortir de l’oubli petit à petit ».

Les photographies sont visibles jusqu’à demain, jeudi, à la mairie de Punaauia à l’occasion des journées du patrimoine. Mais l’exposition se poursuit au sein de la bibliothèque de l’université jusqu’au 15 décembre. Un vernissage y est prévu le 21 novembre à midi. À noter également que le fonds Christian Gleizal est consultable, dans son intégralité, sur place, sur simple présentation d’une pièce d’identité. Les curieux peuvent ainsi découvrir l’intégralité du projet Ta’ata Tahiti progressivement intégré à la bibliothèque numérique Ana’ite.