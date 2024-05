Mini-parade de Papeete : plus de 2 000 places assises pour assister au spectacle

À l’occasion de son 134e anniversaire la ville de Papeete organise sa mini-parade ce samedi. Environ 1 200 personnes, issues de sept quartiers de la capitale, vont défiler dans les rues de Papeete entre le carrefour de prince Hinoï et le rond-point Tahiti Nui. La route sera fermée à la circulation de 15 heures à 22 heures.

Les célébrations du 134e anniversaire de la commune de Papeete se poursuivent. Après l’inauguration la semaine dernière déjà, de deux expositions sur l’histoire de la ville et l’évolution du marché de Papeete, la commune veut marquer l’événement de manière plus festive. Elle organise donc ce samedi une mini-parade dans les rues de la ville, entre le carrefour de Prince Hinoï et le rond-point Tahiti nui. Au total, 1 200 personnes issues de sept zones de Papeete vont défiler, il s’agissait pour la commune de fédérer les administrés autour d’un projet commun, mais aussi de travailler la cohésion sociale au sein des quartiers.

« C’est tout le quartier qui s’implique »

« Pendant plus de deux mois, ils sont tous entrain de répéter leur chorégraphie, explique Hinatea Tama Georges, maire adjointe en charge de l’organisation de cette grande fête. Et puis on a toute la partie où on a beaucoup de couturières, de familles qui s’investissent pour confectionner les costumes et les chars. Autour de cette animation, c’est vraiment tout le quartier qui s’implique et qui a envie de représenter dignement son quartier. »

Pour l’occasion, sept tribunes ont été installées dans la ville, soit plus de 2 000 places assises et gratuites. Le défilé démarrera à 18 heures, mais l’accès au front de mer sera interdit à la circulation dès 15 heures pour laisser le temps aux danseurs des quartiers de Taunoa-Faripiti, Tipaerui, Mamao, Ste Amélie-Paofai, Titioro, Vaitavatava et de la Mission de se préparer. Les festivités se poursuivront jusqu’à 22 heures.