« Tout ça pour ça », dit Teva Rohfritsch sur le bilan de Moetai Brotherson

Au cours de la conférence de presse de soutien à la candidature de Moerani Frébault au Parlement européen, Teva Rohfritsch a également donné sa lecture du bilan de Moetai Brotherson depuis son accession à la présidence du Pays. « Une forme de trahison des électeurs », a-t-il conclu.

Si l’ordre du jour était d’afficher l’unité autonomiste derrière la candidature de Moerani Frébault, Teva Rohfritsch a également profité de l’occasion pour donner sa lecture du bilan de la première année de mandat de Moetai Brotherson. « Tout ça pour ça », résume-t-il, à la fois « sur le fond et sur la forme ». Un bilan « vide », qui manque de « cohérence entre les objectifs annoncés et les moyens mobilisés (…) On n’a jamais eu autant d’argent dans les caisses, parce qu’on ne fait rien. Cet argent, il est pris dans les poches des Polynésiens pour rien. »

Le président de Ia Ora te Nunaa, qu’il a fondé avant les dernières élections législatives – « Nous sommes toujours là, bien vivants, c’est aussi ce qu’on voulait vous confirmer ce matin » – s’alarme aussi des « dysfonctionnements » des services du Pays : « Toute l’administration est en train de se gripper, parce qu’il n’y a pas de cap. »

Moetai Brotherson s’était engagé à améliorer le quotidien de la population, dit Teva Rohfritsch, et au final, on assiste à « une forme de trahison des électeurs. Ce n’est pas le contrat moral passé avec les Polynésiens, c’est ce qu’il y a de plus choquant. »